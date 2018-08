Bengtson: "No podemos seguir regalando los primeros tiempos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jerry Bengtson rescató a Olimpia en Juticalpa con sus dos goles y se mostró feliz por su presente en el club.



"Esto me motiva a seguir trabajando, creo que nos quedamos con el segundo tiempo que lo hicimos bien. No podemos seguir regalando los primeros tiempos porque los otros equipos sacan ventaja; vamos a ver en qué fallamos".



El delantero de Olimpia dijo que "gracias a Dios están saliendo los goles y espero que sigan saliendo muchos más para aportarle al equipo. Esto viene comenzando, pero siempre anotar da mucha confianza", dijo el delantero.



Bengtson, que suma tres goles en el torneo de Apertura, afirmó que "voy a confiar en Dios que este es el comienzo de muchas cosas buenas; siempre pienso en el bien del equipo y vamos a trabajar porque tenemos un partido muy difícil ante Real España".



El atacante reconoció que "estoy adatándome a lo que quiere el entrenador, pero lo más importante es que ya estoy agarrando el ritmo. Estoy jugando en otra posición, tirado a la banda, y tengo que ir sabiendo cómo jugarla porque solo la jugué en Saprissa", dijo el atacante.



A pesar de que el estar tirado al costado lo puede alejar de los goles, el Avestruz se enfoca en el bien colectivo."Como le dije al entrenador: 'Yo voy a jugar donde sea'. Yo, para el bien del equipo, siempre estoy a la orden de él", dijo.



Bengtson se enfoca en enfrentar a un equipo tocado como Real España. "Esos son los equipos más complicados porque quieren salir de ese momento malo, pero no nos vamos a confiar, vamos a trabajar fuerte esta semana y vamos a hacer valer que jugaremos en casa".



Jerry contó que "le he anotado varios goles al España tanto con la camisa de Vida como con la de Motagua, pero primero Dios ahora vistiendo la de Olimpia pueda anotar".



El atacante también reitero su deseo de volver a la Bicolor y habló del futuro entrenador. "Yo siempre me inclino más por la gente del país, pero son decisiones de la Federación y hay que respetar eso. Todo entrenador que venga, vamos a apoyarlo para bien de la Selección".



Igualmente se refirió a lo dejado por los colombianos Reinaldo Rueda, Luis Suárez y Jorge Luis Pinto. "Han venido varios entrenadores de Colombia que han hecho buen trabajo en el país, le han aportado mucho a la Selección, pero cualquier entrenador que venga a aportar, será muy importante", cerró.