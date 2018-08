Motagua viajó a Kingston por la clasificación ante el Portmore United

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua viajó a Jamaica donde enfrentará al Portmore United y el sábado vuelven al país para retomar la Liga Nacional. 22 futbolistas viajaron en la delegación Azul y todos lucían bastante motivados.



Diego Vazquez ve solo lo positivo pese a los dos goles en contra que llevan los motagüenses "Yo lo que siento es que vamos con una ventaja, vamos ganando y no es fácil ante un equipo que tiene buenos jugadores. Nosotros les damos el valor que tienen, ellos exportan jugadores a Inglaterra. Yo me quedo con el primer tiempo que hicimos en Tegucigalpa y hay que hacer un partido inteligente allá" señaló La Barbie.



"Vamos muy bien con la ilusión de hacer un buen partido en Jamaica y pasar a la otra etapa. No estamos jugando ante un rival de categoría menor, este juego tiene complejidad. Nos faltó eficacia".



Vazquez recalcó que no serán defensivos en Jamaica. "Nosotros tenemos un estilo de juego bien definido, manejamos la pelota y buscamos el momento para hacer daño y lo vamos a seguir manteniendo. Van 22 futbolistas que saben a lo que se enfrentan".



Marlon Licona

"Haber ganado en casa nos da una leve ventaja y es importante, un importante nos tiene en la siguiente etapa. En lo personal haber sumado minutos me llena de confianza. La deficisión es de quien saldrá en el marco es de Diego Vazquez".



Ninrod Medina

"El equipo está consciente de que vamos con una ventaja y vamos a buscar jugar bien. Hay que ser claros, ellos van a salir a proponer y debemos hacer un partido inteligente de acuerdo a la exigencia nuestra. Debemos tener criterio para atacar y defender. Estamos conscientes que ellos van a dejar espacios y es ahí cuando tenemos que atacar".



"Apostamos a que el equipo pueda estar bastante firme y poder sacar un resultado positivo".



Matías Galvaliz

"En tegucigalpa sufrimos los goles porque seguimos atacando pero con el 2-0 Teníamos que estar un poco más ordenados y tranquilos. Debemos hacer un buen resultado en Jamaica".



"Nos toca una cancha difícil que no conocemos pero tenemos que hacer nuestro fútbol. Sabemos que son rápidos y juegan bien con el balón en los pies".