Colombia con Falcao y sin James ante Venezuela y Argentina

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Con el astro Radamel Falcao y otros nueve miembros del combinado de Colombia del pasado Mundial, y sin James Rodríguez, se anunció el martes la noche de 24 futbolistas para los juegos de preparación ante Venezuela y Argentina.



Junto a Falcao aparecen entre otros mundialistas David Ospina, Santiago Arias, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Guillermo Quintero y Carlos Bacca.



El zaguero Yerry Mina autor de tres goles en el Mundial no fue citado. Hector salió de Barcelona de España y se unió al club Everton de Inglaterra.



Ocho futbolistas jóvenes fueron llamados, entre ellos el enlace Nicolás Benedetti de Deportivo Cali, el arquero Iván Arboleda de Banfield, el mediocampista Sebastián Villa de Boca Juniors, ambos de Argentina, y el delantero Alfredo Morelos de Rangers de Escocia.



El plantel el primero después del Mundial no fue integrado por José Pekerman estratega de Colombia en las citas en Brasil y Rusia la tarea del técnico encargado Arturo Reyes mientras el futuro del entrenador argentino supuestamente definió esta semana.



Pekerman, de 68 años, clasificó a Colombia luego de 16 años de ausencia y la ubicó en cuartos de final en 2014 y en Rusia fue eliminada por Inglaterra en octavos.



Reyes, de 49 años, llegó al combinado sub20 de Colombia al triunfo en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.



"La nómina la conformamos con el cuerpo técnico, no dialogué en ningún momento con José Pekerman", le dijo a Caracol Radio de Colombia.



El entrenador de 49 años preciso sobre la ausencia de James: "Hubo una comunicación a nivel de la Federación con James y se llegó a un acuerdo de no estar en la convocatoria. Es importante que termine su proceso de recuperación".



Colombia comenzará la preparación para la Copa América en Brasil en 2019 con los partidos con Venezuela en Miami el 7 de septiembre y Argentina en Nueva Jersey el 11. Estados Unidos será su oponente en Tampa el 11 de octubre.



Plantel



Arqueros: David Ospina (Nápoles, Italia), Iván Arboleda (Banfield, Argentina).



Defensas: Santiago Arias (Atlético de Madrid, España), Dávinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Jeison Murillo (Valencia, España), Jhon Lucumí (KRC Genk, Bélgica), William Tesillo (León, México), Cristian Borja (Toluca, México), Helibelton Palacios y Deiver Machado, Atlético Nacional).



Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia), Mateus Uribe (América, México), Wilmar Barrios, Sebastián Villa (Boca Juniors, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Gustavo Cuéllar (Flamengo, Brasil), Yimmi Chará (Atlético Mineiro, Brasil), Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) y Jorman Campuzano (Atlético Nacional)



Delanteros: Radamel Falcao (Mónaco, Francia), Luis Fernando Muriel (Sevilla, España), Carlos Bacca (Villarreal, España), Alfredo Morelos (Rangers, Escocia) y Luis Díaz (Atlético Junior).