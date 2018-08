Michael Owen, ex del Real Madrid: "Durante seis o siete años odié el fútbol"

LIVERPOOL, INGLATERRA.- Michael Owen, Balón de Oro en 2001, confesó que en su etapa final de futbolista vivió un calvario y que llegó a odiar el balompié.

"Durante seis o siete años odié el fútbol y no veía el momento de retirarme", confesó uno de los mejores delanteros ingleses de la historia.

Owen fue integrante del famoso equipo los "Galáticos" del Real Madrid, que conformoraron jugadores como Zinedine Zidane, Ronaldo el "Fenómeno", Roberto Carlos y David Beckham.

"Entré en un estado mental en el que ni siquiera estaba en condiciones de hacer un remate al arco. Y entonces me escondía, me metía en zonas de la cancha en las que normalmente no me pondría", cofesó.

El delantero inglés saltó a la fama con el Liverpool (en donde marcó 158 goles), figuró con la Selección de Inglaterra y recaló en el Real Madrid.

"Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. En los últimos siete años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de incluso rematar cuando tenía posibilidades".

Owen, que jugó tres mundiales y se retiró en 2013, contó: "Cuando McManaman agarraba la pelota y me la podía pasar en profundidad, pensaba 'no, no lo hagas por favor, pásamela en corto'".