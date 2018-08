Horarios de los partidos por la tercera jornada en la Liga de Ascenso de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los partidos por la tercera jornada en la Liga de Ascenso de Honduras en el torneo de Apertura 2018-2019 comenzarán desde este 31 de agosto hasta el 2 de septiembre.

Los 32 equipo de forman este campeonato buscarán coronarse como campeón para acceder a la fiesta grande en el fútbol de hondureño. Esta fecha iniciará con el duelo entre Real Juventud vs CA Pinares.

Tras disputarse las primeras dos jornadas, el grupo A lo lidera el Boca Juniors con cuatro puntos, en el B se ubica en la primer posición el Olimpia Occidental con seis, en el C el Atlético Limeño con seis unidades y mientras que el D la escuadra de Olancho FC esta en primero con cuatro.



Partidos del 31 de agosto en la Liga de Ascenso de Honduras:

Real Juventud vs C.A. Pinares: En Santa Bárbara a las 7:30 de la noche

Gimnastico vs Delicias FC: A las 7:00 de la noche, en Tegucigalpa.



Partidos del 1 de septiembre en la Liga de Ascenso de Honduras:

Tela F.C. vs Real Sociedad: Este partido será a las 3:30 de la tarde en Tela.

Bucanero vs Victoria: Se realizará en la Ceiba a las 3:00 de la tarde.

A. Esperanzano vs Olimpia Occidental: El enfrentamiento esta programado a las 5:00 de la tarde, en la Esparanza.

Estrella Roja vs Olancho FC: A las 3:00 de la tarde, en Danli.

Atlético Choloma vs Parrilas ONE: En Choloma, a las 5:00 de la tarde.



Partidos del 2 de septiembre en la Liga de Ascenso de Honduras:

Boca Juniors vs Social Sol: En Tocoa a las 2:00 de la tarde.

Ensenada Tela vs Yoro FC: Se realizará a las 3:00 de la tarde, en Tela.

Deporte Savio vs Lepaera FC: A las 3:00 de la tarde, en Santa Rosa de Copan.

San Juan Huraca vs Lone FC: Será las 3:00 de la tarde en Quimistan.

Atlético Limeño vs Santos FC: A las 10:30 de la mañana, en La Lima.

CD Broncos vs Broncos del Sur: En Choluteca a las 3:00 de la tarde.

Comayagua FC vs Brasilia: Este partido será a las 4:00 de la tarde, en San Manuel.