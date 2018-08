Por una hernia Fenerbahce le cierra las puertas a Marco Fabián

ESTAMBUL, TURQUÍA.- El traspaso anunciado del centrocampista mexicano Marco Fabian al Fenerbahce no se completará después de que le jugador no haya superado el examen médico, anunció el club turco.



Fabián había llegado el domingo por la noche a Estambul después de dos temporadas en el Eintracht de Fráncfort de la Bundesliga y recibió una calurosa bienvenida por parte de los hinchas turcos.



La prensa turca informó que Fabián, de 29 años, no superó la rutinaria visita médica antes de la firma del contrato y el propio club hizo público un comunicado anunciando que las negociaciones para el fichaje del jugador se daban por "terminadas".



El club no precisó el motivo por el que no superó la visita médica, aunque la prensa turca señaló que se debe a que se le detectó una "hernia discal crónica" en su espalda.