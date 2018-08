Harold Fonseca no jugará ni con la reservas de Motagua este torneo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El futuro de Harold Fonseca para los próximos meses pinta bastante sombrío, pues en el primer equipo de Motagua no es ni el tercer arquero.



Una decisión de Diego Vázquez lo ha mantenido al margen y aunque ha estado en el equipo de reserva, no jugará en el torneo pues ha sido una decisión de arriba, así lo detalló Airon Reyes, técnico de las reservas.



"La verdad que Harold está entrenando con nosotros, siempre está en los entrenamientos pero en la parte deportiva no está teniendo participación y ahí ya es una cuestión administrativa por decirlo así. La orden está que esté entrenando con la reserva pero no estará en la competencia, creo que en su momento él intentó arreglar la situación y para él no es bueno estar parado este torneo".



Y agregó: "No tengo ningún tipo de injerencia y no está en mis manos eso, recuerde que yo aquí soy un subordinado y el jefe aquí es Diego Vázquez en la parte técnica y respetamos esa línea, ha sido algo muy personal y con la directiva pero en ese sentido no está en nuestras manos", terminó cerrado Reyes.



A Fonseca le queda únicamente estar entrenando y esperar así que se termine su contrato el cual llegará a su fin en abril próximo. La idea de la directiva era mandarlo a préstamo este torneo y que al mismo tiempo renovara contrato pero esto no se efectuó.