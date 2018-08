Maradona es demandado por violencia de género

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Diego Armando Maradona es acusado por violencia de género. La demanda fue interpuesta por su exesposa, Claudia Villafañe, quien le exige 1.5 millones de dólares por daños y perjuicios a su persona.

El abogado de Claudia, Fernando Burlando, indicó que Maradona la insultaba verbalmente usando frases como "chorra" y"mala madre".



"Pedimos un millón y medio de dólares. Consideramos que el daño es grande. Le dijo ´chorra´, ´mala madre´ y la denigró como mujer", dijo Burlando en el programa de Eltrece Los Especialistas del Show.



Por otro lado, el medio La Nación de Argentina tuvo acceso al texto íntegro de la demanda y esto es lo que dice:

"Vengo a promover demanda en contra del Sr. Diego Armando Maradona por los daños y perjuicios generados por las calumnias e injurias que en el capítulo de 'consideraciones fácticas' se detallan publicadas en innumerable cantidad de medios de comunicación masivos por la suma de dólares estadounidenses un millón y la suma de pesos doscientos mil".

En el texto, la ex de Maradona relata cómo su relación empeoró luego de su separación.



"Conocí a un simple muchacho de Villa Fiorito - indica- cuando éramos los dos muy jóvenes, nos enamoramos y comenzamos una relación sentimental. A los años de estar de novios, nos casamos públicamente en una ceremonia que fue la más vista de Argentina. Tuvimos dos hermosas hijas y un nieto maravilloso y forjamos un hogar debido a que éramos un equipo. Mi dolor se solapaba con las cálidas palabras de quien era mi esposo, que siempre tenía una excusa distinta imputándole su conducta a malas compañías y, como siempre, elegía cuidarlo. Nuestro matrimonio no pudo seguir por distintas cuestiones que exceden este marco y nos separamos en el año 1998. Sin embargo, todo cambió el mismo día que él ve unas fotos publicadas de mi pareja con nuestro nieto Benjamín. Comenzó con una batalla sinfín injustificada, promoviendo una infinidad de expedientes judiciales duplicando jurisdicción, expedientes en Estados Unidos con el mismo objeto que expedientes en Argentina, denuncias penales y una ametralladora de injurias".



Para finaliza y justificar la demanda, Claudia indicó que ha sido y sigue siendo víctima de una de las peores formas de violencia de género que existen, una violencia psicológica, emocional y destructiva, que tiene su peor costado en la repetición.



“Diego me sigue diciendo ante el mundo que lo quiera oír ´chorra’, ‘ladrona’ y que voy a ir presa. He pasado las mil y una. He llorado en largas noches de desamor y vergüenza desde que Diego comenzó este camino de las denuncias, de las injurias del acoso permanente. Quiera Dios iluminar a Diego y hacer que se detenga. Que recupere el alma que alguna vez tuvo, que vuelva a tener esa hombría que lo hizo fuerte entre los fuertes”, relató.

Claudia Villafañe y Diego Maradona fueron esposos desde 1984 hasta el 1998.