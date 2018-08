Japón deja a España sin título en el Mundial Sub-20 femenino

VANNES, FRANCIA.- España no pudo conquistar un histórico primer título mundial Sub-20 de fútbol femenino al caer en la final por 3-1 ante Japón, este viernes en Vannes (Francia).



Tras hacer historia, superando el techo histórico de España en el torneo, que era los cuartos de final, Japón fue un muro demasiado alto para las chicas de Pedro López, que no podían contar con Aitana Bonmatí, una de sus mejores jugadoras y que estaba suspendida por su expulsión en la semifinal ganada ante la anfitriona Francia.



Las niponas se adelantaron en la primera parte con un gol de Hinata Miyazawa en el minuto 37, con un tiro lejano que sorprendió a la guardameta Catalina Coll.



En la segunda mitad, las asiáticas se escaparon en el marcador cuando Saori Takarada (57) materializó un mano a mano ante Coll y luego Fuka Nagano (65), con un tiro cruzado, puso el tercero para las japonesas.



España acortó su desventaja en el 71 con un gol de Candela Andújar, de primeras en el segundo palo, pero fue el único gol de la Roja, que no pudo reengancharse al partido.



El encuentro contó con la presencia en la grada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Llegar hasta aquí es el comienzo. Os queda todo un camino por recorrer y disfrutar, y ahí estaremos todos con vosotras. Porque el deporte es superación. Ha sido un gran partido", escribió Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter oficial.



El Balón de Oro a la mejor jugadora del torneo fue para la española Patricia Guijarro, que fue además la máxima anotadora (Bota de Oro), con 6 dianas.



- Cuatro años después -

Hace cuatro años, España, con varias integrantes de la actual Sub-20, ya había caído ante Japón en la final del Mundial Sub-17 femenino de Costa Rica, por lo que la historia se repitió.



La Sub-20 femenina española no pudo además emular a su homóloga masculina de 1999, que con una generación en la que estaban Iker Castillas y Xavi Hernández conquistó el Mundial de la categoría en Nigeria, enseñando el camino para una era gloriosa luego en categoría absoluta, la de los títulos encadenados en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.



Entonces aquella Sub-20 masculina también tuvo como rival en la final a Japón, a la que superó por 4-0.



Japón tenía como mejor puesto histórico en este torneo un tercer lugar y conquistó por lo tanto su primer título en el Mundial Sub-20 femenino. Une este éxito al título que logró en el Mundial absoluto femenino en 2011.



En la primera fase, España y Japón ya se habían enfrentado, pero entonces las europeas se llevaron la victoria (1-0), lo que les terminó permitiendo acceder a cuartos de final con el liderato de su grupo.



En los cuartos, España superó 2-1 a Nigeria y luego derrotó a la anfitriona Francia por 1-0, mientras que Japón sorprendió en los cuartos a la favorita Alemania (3-1) y luego eliminó en 'semis' a Inglaterra (2-0).



Antes de la final se jugó en Vannes el partido por el tercer puesto, en el que Inglaterra se impuso en la tanda de penales a Francia (4-2 tras empate 1-1).



Este Mundial Sub-20, jugado en la región francesa de Bretaña, sirvió como 'ensayo general' para el Mundial femenino absoluto de 2019, también en Francia.