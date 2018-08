Así están los partidos de los legionarios hondureños para este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los legionarios hondureños que participan en la primera división de México, de Costa Rica, Escocia, en primera y segunda división en España y la MLS de Estados Unidos tendrán acción este 25 y 26 de agosto.



Entre los duelos más atractivos podrás ver al gaurdameta Luis 'Buba' López, que enfrentará al LA Galaxy de Zlatan Ibrahimović, encuentro que se desarrollará este viernes.

Otros de los partidos más importantes que involucra a un catracho será el duelo entre El Girona del Choco Lozano y el Real Madrid de Julen Lopetegui.



Partidos para este viernes 24 de agosto:



LA Galaxy vs Los Ángeles FC: Este duelo de la primera división de Estados Unidos se realizará a las 8:30 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Stubhub Center (Carson, California).



Los Ángeles FC: El catracho Luis 'Buba' López , club que se ubica en la tercera posición de la MLS, en la conferencia del Oeste.



Partidos para este sábado 25 de agosto:



Necaxa vs Tigres UANL: A las 8:00 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Victoria de Aguascalientes (Aguascalientes). Este encuentro será por la jornada séptima de la Liga MX, actualmente el club del defensor hondureño Brayan Beckeles esta en la posición 12 con 7 puntos.



Partidos para este domingo 26 de agosto:



Girona vs Real Madrid: Por la segunda jornada en la primera división de España, este duelo se realizará 2:15 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Municipal de Montilivi (Girona), la escuadra del Choco Lozano se ubica en la posición 12 de la Liga en España con 1 punto.



Celtic vs Hamilton Academical FC: A las 8:00 de la mañana hora de Honduras, en el Estadio Celtic Park (Glasgow).



Tras jugarse las primeras dos jornadas de la Liga de Escocia, el equipo del defensor Emilio Izaguirre se encuentra en la posición número 6 con 3 puntos de la tabla general.



Querétaro vs Lobos BUAP: Este duelo se desarrollará en el Estadio La Corregidora (Santiago de Querétaro), a las 11 de la mañana hora de Honduras. El club de los catrachos Michaell Chirinos y Félix Crisanto está en el puesto número 16 con 4 puntos en la Liga mexicana.



Kansas City vs Minnesota United: El equipo Roger Espinoza jugará a las 6:30 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Children's Mercy Park (Kansas City, Kansas). Kansas se ubica en la segunda posición de la tabla general de la conferencia del Oeste en la Liga MLS.



Granada vs Lugo: En la segunda división de España, a las 12:30 del medio día hora de Honduras, la escuadra de Jonathan Mejía se encuentra en la posición número 18 con 0 puntos.



Almería vs Tenerife: Este partido es por la segunda división en España y se jugará a las 2:00 de la tarde hora de honduras, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (Almería), el club del catracho Bryan Acosta se ubica en la posición 15 con un punto en la tabla.



Santos de Guápiles ves Alajuelense: A las 2:30 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Nacional de Costa Rica (San José), este equipo de los legionarios Roger Rojas, el mediocampista Alexander Agustín López y Luis Garrido, se encuantra en la cuarta posición de la tabla general de la primera división del fútbol tico.