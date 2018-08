Estos fueron los resultados de ida en los cuartos de final de la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se jugaron los partidos de ida los cuartos de final de la Liga Concacaf, en donde el Motagua dio un paso importante en el avance del torneo.



Las águilas dirigidas por Diego Vazquez, mostraron dos caras en el partido ante el Portmore United. Jugadas claras de gol que perdió Rubilio Castillo, parecía que sería una goleada ante el equipo jamaiquino.



Como era de esperarse, Motagua dominó el juego en un 60% en el terreno, más ocho disparos directos al marco que defendió el arquero Foster.



En otro partido jugado el jueves, el Tauro de Panamá goleó al Walter Ferreti de Nicaragua, en donde se hizo respetar en casa con marcador final de 3-1.



Así quedaron los resultados de ida de la Liga Concacaf

Motagua (Honduras) 3 - 2 Portmore United (Jamaica)

Tauro (Panamá) 3 -1 Walter Ferreti (Nicaragua)

Herediano (Costa Rica) 3 - 0 Universitario (Panamá)

Árabe Unido (Panamá) 1 - 0 FAS (El Salvador)



Próximos partidos

Árabe Unido vs FAS / martes 28 de agosto 8:00 PM

Herediano vs Universitario / miércoles 29 agosto 8:00 PM

Tauro vs FAS / jueves 30 de agosto 6:00 PM

Motagua vs Portmore United / jueves 30 de agosto 8:00 PM