Bielsa engañó a Hernán Crespo y le pidió disculpas

LEEDS, INGLATERRA.- Marcelo Bielsa no deja de enseñar grandes lecciones a los amantes del fútbol., El actual entrenador del Leeds United, le pidió disculpas públicas a Hernán Crespo por haberle mentido cuando era un joven delantero de la Selección argentina. Bielsa explicó que es negativo engañar a una persona vinculada con el deporte.



"Debe haber sido uno de los errores que no me perdono. Me tocó dirigirlo en dos momentos, cuando estaba madurando y cuando ya estaba maduro. La primera vez, le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero le estaba mintiendo, porque trataba de fortalecer su autoestima. Cuando pasó el tiempo y ya había madurado verdaderamente, le dije : 'Que madurez la tuya, no sos el que eras antes'. Y él ahí se quedó y me dijo : 'Pero, ¿cómo? Si usted antes me dijo que estaba consolidado. Usted me engañó'. No me lo perdono nunca eso, y con mucha razón", señaló Bielsa en rueda de prensa.



Posteriormente, El Loco Bielsa explicó por qué decidió disculparse después de 15 años: "Todo esto es para pedirle públicamente disculpas a él por eso, porque sé que lo defraudé. Yo aprendí ahí para siempre algo que ya sabía. Si usted a su hijo hoy lo engaña para que consiga algo como producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a resolver el problema de esa hora, ese día. El error que cometí ese día para captarlo fue decirle que era definitivamente así, cuando no lo pensaba verdaderamente" finalizó.