Cristiano Ronaldo asegura que su ingreso a la Juve es cosa del "destino"

TURÍN, ITALIA.-Para Cristiano Ronaldo, fue cosa del "destino" unirse a la Juventus para intentar convertirse en el segundo jugador en ganar la Liga de Campeones con tres clubes diferentes.



El astro portugués pasó del Real Madrid a la Juve el mes pasado en un acuerdo récord de la Serie A, de 112 millones de euros (entonces 131,5 millones de dólares).



"Hay cosas en la vida que parecen estar dictadas por el destino y en este caso fue así", dijo Cristiano en una entrevista con el servicio de streaming DAZN.



"Nunca esperé jugar en este equipo, pero algunas cosas pasan naturalmente. Para mí fue una decisión fácil, lo que se hizo en Madrid es increíble, lo gané todo, mi familia vive allí, pero es parte del pasado. Quiero intentar escribir la historia en este club", dijo.



El delantero no logró marcar en su debut oficial con la Juventus, pero aun así el equipo ganó 3-2 contra el Chievo Verona el sábado.



A pesar de todo, hubo señales positivas, ya que Cristiano tuvo un par de ocasiones y se combinó bien con sus nuevos compañeros de equipo.



"Estoy muy feliz. El equipo es fuerte y la Juve, como todo el mundo sabe, es uno de los mejores clubes del mundo", dijo Ronaldo. "Me gusta cómo entrenan, su mentalidad. Tienen métodos especiales. Son muy, muy profesionales y por eso me siento bien".



Juventus ha ganado siete títulos consecutivos de la Serie A, además de cuatro dobletes liga-copa, pero la última vez ganó la Liga de Campeones fue en 1996. Cristiano ha ganado cinco veces el torneo de clubes más importante de Europa, incluso cuatro de los últimos cinco y también es dueño del récord goleador de la competición con 120 dianas.



El delantero portugués ganó el trofeo por primera vez con el Manchester United en 2008. El holandés Clarence Seedorf es el único jugador que lo ha ganado con tres clubes diferentes.



"Quiero ganar la Liga de Campeones con la Juventus", dijo Ronaldo. "Nos centraremos en eso, con mis compañeros, pero sin obsesionarnos. Iremos paso a paso y luego veremos si es este año, el próximo o el siguiente".



Otra consagración en la Liga de Campeones también le permitiría igualar al español Francisco "Paco" Gento con seis títulos ganados en la máxima competición de clubes de Europa. Gento lo hizo entre 1956 y 1966.

Cristiano marcó uno de los mejores goles de la historia de la Champions la temporada pasada contra la Juventus en Turín: una espectacular chilena que le valió una ovación de pie de la afición italiana.



El jugador de 33 años admitió que eso influyó en su decisión de mudarse a Turín.



"Los pequeños detalles marcan la gran diferencia al final del día, así que diría que lo que vi en el estadio ayudó, para ser honesto", afirmó. "En mi opinión, fue el mejor gol de mi carrera hasta ahora y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio, dije: ‘Vaya’".



"Me sorprendió mucho porque esto nunca había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble", agregó.