Antonio Mohamed recibido con un pelotazo en la cara

ESPAÑA.- Antonio Mohamed ha tenido dos semanas bastante turbulentas en el fútbol español. En su debut con el Celta, fue recibido con un pelotazo en la cara.



El DT le daba instrucciones al delantero Iago Aspas junto a la línea de cal cuando el esférico le pegó en la cara y sus costosos lentes salieron volando.



Fue un recogebalones que lanzó la redonda y por accidente impactó en la cara del Turco. El niño totalmente apenado le ofreció una disculpa a Mohamed y el entrenador se la aceptó sin problemas. Antonio se sonrió y hasta le ofreció un apretón de manos al pequeño.



"En Europa no ven la Liga mexicana"

Esta semana, el Turco Mohamed volvió al ojo del huracán al declarar que los futbolistas mexicanos no logran dar el salto a Europa porque nadie conoce la Liga MX y es muy incómoda de seguir.



"No los conocen, aquí no le prestan atención a la liga mexicana y no se animan a contratarlos porque piensan que son muy caros”. Agregó que "los equipos Aztecas piden demasiado dinero por los jugadores mexicanos".