La anécdota de Valdano que recuerda los entrenamientos de Pinto  

REDACCIÓN.- A propósito de las kilométricas prácticas de Jorge Luis Pinto que fueron denunciadas públicamente por varios jugadores de la Selección de Honduras, Jorge Valdano, actualmente comentarista de Bein Sports España, contó una anécdota sobre los entrenamientos largos y aunque no reveló el nombre del entrenador, la enseñanza que recibió le sirvió para ser un mejor profesional.



"Un día el entrenamiento se alargó más de dos horas y todos los jugadores empezamos a reclamar", empezó contando el campeón del mundo con Argentina en México 86; "al día siguiente, el técnico nos levantó a las 5:00 de la mañana y antes del desayuno nos llevó a una estación del metro en donde había muchísima gente, gente humilde en su mayoría, algunos cargando su almuerzo debajo del brazo", siguió Jorge Valdano.



La moraleja la señaló el propio entrenador: "Nos dijo: vean esta gente que sale de sus casas cuando sus hijos no se han despertado y regresan a sus casas cuando sus hijos ya están dormidos. ¡Y ustedes me hablan de entrenamientos largos!".



A continuación podés escuchar la experiencia contada por el propio Jorge Valdano en este tuit:





No es ley, pero el futbolista normalmente viene de familia de clase trabajadora y una vez que llega a primera se le olvida el verdadero privilegio que representa ser un profesional del fútbol. Anécdota imperdible de Valdano. pic.twitter.com/TdMCXuvZGg — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) 21 de agosto de 2018