Técnico del Social Sol: "Tenemos la confianza de eliminar al Real España"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el triunfo ante Victoria en el arranque de la Liga de Ascenso, el entrenador del Social Sol, Rosbel Díaz se mostró entusiasmado previo al encuentro ante Real España por la segunda jornada de la Copa Presidente.



"Nos fue bien en el arranque y eso nos da mucha confianza. Si bien es cierto es un equipo superior a nosotros, pero somos once contra once", comentó.



Además detalló que en el cuadro de Olanchito existe mucha confianza para dar la sorpresa de la jornada como lo hizo Las Delicias ante Motagua.



"Tenemos la confianza de eliminar al Real España, no será fácil, ellos están en mejor categoría y posición que nosotros, pero en el fútbol nunca se sabe. Aunque seamos un equipo pequeño vamos a darlo todo".



Según Díaz, una de las claves para este encuentro será la "tenencia de balón" con la que intentarán desesperar a la máquina, además de los jugadores jóvenes que "pueden ser una fortaleza contra nosotros" para el encuentro de este miércoles en el estadio San Jorge.