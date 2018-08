Suspenden a Héctor Vargas por tres partidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El técnico de Marathón, Héctor Vargas, asistió a su cita para hablar ante la Comisión de Disciplina sobre las declaraciones emitidas en contra del entrenador de Real España, Martín García.



El argentino estuvo puntual desde las 10:30 de la mañana para brindar su posición y explicar el motivo de sus controvertidas ofensas dirigidas al timonel de la Máquina.



Luego de más de una hora reunido con los miembros del ente disciplinario, se dio a conocer la sanción impuesta para el estratega esmeralda.



La Comisión de Disciplina determinó la suspensión de tres partidos, con una multa de ocho mil lempiras y la prohibición de ingresar al estadio donde jugarán sus dirigidos.



El abogado Mario García, secretario de la Comisión de Disciplina del Norte, dio a conocer las sanciones impuestas a Vargas y a los demás involucrados en el penoso espectáculo del clásico sampedrano.



"Lo citamos no por lo ocurrido en el juego ante Real España, sino por lo que pasó ante Olimpia, lo que sucede es que cuando Héctor Vargas viene ya cuenta con una expulsión de un partido, más lo que determinamos en el encuentro del sábado que son dos partidos más, junto a la multa de ocho mil lempiras y no podrá ingresar al estadio."



El secretario explicó las razones de la sanción contra el técnico del Monstruo.



"Esa es una situación que va en contra del honor y la deportividad. Se lo dijimos a Vargas pero no solo es para él; a veces entre dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores se tiran expresiones que no se quedan en ese nivel y van a repercutir al aficionado, al fanático y a aquellos que no entienden de razones y crea situaciones de violencia en el fútbol".



También dio a conocer las demás sanciones a los involucrados en el escándalo.



Los guardametas de Real España y Marathón, Kevin Hernández y Denovan Torres, fueron expulsados en el derbi por conducta violenta y ambos recibieron tres partidos de suspensión.



Antes había sido exlcluido del terreno de juego el preparador físico españolista, Rodrigo Castro, y recibió un castigo de dos partidos por desaprobar las decisiones arbitrales y por reincidencia.



Al que peor le fue es al entrenador de porteros verdolaga, Víctor Coello, quien fue culpado de agredir mediante un empujón al árbitro central y recibió la pena de cuatro juegos de suspensión, más una multa de dos mil lempiras.



El caso de Jorge Ernesto Pineda es menor pues recibió el castigo automático por desaprobar las decisiones arbitrales y sólo se perderá un duelo.



Curiosamente Gustavo "Maní" Suazo, kinesiólogo esmeralda, perdió la cabeza y agredió a Héctor Rodríguez y por eso no estará presente en tres partidos de su equipo.



Real España se verá drásticamente afectado por las duras sanciones debido a que tendrá que pagar la cantidad de 25 mil lempiras por la invasión de cancha de sus aficionados que lanzaron piedras.



Además se le prohíbe el ingreso a la barra de la realeza por cuatro partidos en el estadio Morazán y con la advertencia que de persistir la conducta violenta contra las demás personas, con el lanzamiento de objetos, podrían recibir el castigo de jugar a puerta cerrada o en cancha neutral.