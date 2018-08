Jugador de la Roma menospreció a Cristiano Ronaldo

ITALIA.- En Italia todos hablan de Cristiano Ronaldo el fenómeno que ha revolucionado la Serie A, aunque a algunos jugadores no les causa mucha gracia esa Cristianomanía.



desde que la Juventus anunció su fichaje. La expectativa de los seguidores del calcio creció como la espuma, aunque no todos comparten este entusiasmo.



Al jugador de la Roma, Alessandro Florenzi, no le causa mucho entusiasmo el aporte de Cristiano en el fútbol italiano, hasta le restó importancia a la llegada del portugués.



Un reportero le preguntó sobre los nuevos aires que corren por la Serie A. "¿Te emocionada la llega de Cristiano Ronaldo a la Juventus?". Escuchó atentamente el defensor de la Roma. "Emoción? Sinceramente te digo que no, emoción me dan otras cosas en la vida, con todo el respeto para todos", indicó el jugador de la Roma restando importancia a toda la campaña mediática al rededor de Cristiano Ronaldo.



Rápidamente las redes sociales de la Juventus criticaron al jugador de la Roma, aunque los adversarios de Cristiano Ronaldo celebraron la respuesta del jugador de la Loba quien se enfrentará con la Vieja Señora en la fecha 17 del Calcio.