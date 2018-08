Defensa central del Olimpia, Johnny Palacios, sufre una nueva lesión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia de la capital de Honduras informó este martes que no contará con su defensa central Johnny Palacios debido a una nueva lesión en el tendón derecho.



El técnico de los albos, Nahún Espinoza, declaró que "no quiere poner en riesgo la integridad del defensor hasta que esté recuperado", el entrenador de los merengues fue encargado de dar la noticia a la directiva de la escuadra.



Vea: Orden de captura por violencia doméstica para el futbolista del Vida, Chestyn Onofre



"Johnny Palacios se lesionó y no sé por cuánto tiempo lo vamos a perder. Me dijo ayer que estaba con una molestia y le dije que hasta que no esté al cien por ciento, ni no arriesgue", indicó Nahún Espinoza.

El defensa del Olimpia sufre una molestia en el tendón calcáneo derecho y en los próximos horas se le harán unos exámenes para conocer la gravedad de la lesión del jugador, esto según la directiva del equipo merengue.



Los albos actualmente se ubican en el primer lugar de la tabla general en la Liga Nacional de Honduras en el torneo de Apertura 2018-19, además esta escuadra no ha perdido ninguno de sus encuentros hasta la cuarta jornada.