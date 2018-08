Estadio Nacional de Tegucigalpa podría tener grama híbrida

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Estadio Nacional de Tegucigalpa o Tiburcio Carías Andino como algunos le conocen, podría cambiar a grama hídrida, según estudios realizados este lunes.



Y es que todo apunta que esta obra se pueda poner en marcha y que el coloso capitalino pueda contar con una grama de primer nivel, tal como la tiene el estadio Morera Soto de Costa Rica.



Según adelanta Arnold Cruz, gerente de la CONAPID, existen fuertes posibilidades que este proyecto se haga una realidad por la necesidad que hay de contar con una instalación de mejor calidad.



"Las posibilidades están siempre y cuando se consiga el dinero, es un estudio que se ha hecho. Tanto la FUNDEFUT como el gobierno pretenden cambiar la imagen, la comodidad que tiene el estadio", indicó Arnold Cruz.



El exjugador de fútbol explicó que el arquitecto, Enio Cubillo -de origen costarricense y especialista en este tipo de césped híbridos-, fue el encargado de venir a evaluar el Estadio Nacional.



"Ya hay un paso, pero hay que ver las opciones que se pueden dar. Él (Enio Cubillo) vino a hacer el estudio y vio que la grama de aquí se puede mejorar, pero la materia que se está utilizando para cortar la grama no es adecuada. Se hizo pruebas de rodaje de la pelota y rueda bien, lo que pasa que aquí se habla y a veces no se ve que el jugador le pega mal a la pelota", dijo.



Arnold Cruz también dejó claro que las mejoras al coloso capitalino no solo abarcarían el engramillado, sino que el sector de las graderías. "Es un proyecto que se puede hacer si Dios quiere para mejorar tanto la cancha, no solo para los jugadores, sino las gradas para que la gente esté cómoda".



A la fecha no se quiso revelar el costo que podría acarrear un proyecto ambicioso tan como este. Aunque tampoco descartó otras opciones. "No nos dio precio, pero si es algo costoso porque es una gramilla moderna. Es una opción, pueden haber otras. Se habló del híbrido porque el vino y él fue el que instaló el de la Liga Deportiva Alajuelense, también estuvo en el Pachuca, el Azteca", indicó Arnold Cruz.



Este tipo de césped consiste en 90% natural y 10% sintético. Se puede destacar que es la misma con la que cuentan estadios como el Santiago Bernabéu. Lo que si hay que dejar claro que es proyecto tiene un alto costo, ya que en Morera Soto costó aproximadamente 400 mil dólares, es decir casi 10 millones de lempiras.