¿Quién ejecutará los lanzamientos de falta en el PSG? Neymar o Cavani

PARÍS, FRANCIA.- El entrenador aleman del Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, advirtió que tomará una decisión inmediata para dejar claro quién le pegará al balón en las faltas durante los encuentros de su equipo.



El técnico se refirió a lo anterior, luego de ser consultado sobre el problema interno que existe entre el brasileño Neymar Jr y el uruguayo Edinson Cavani.



''No es mi estilo decir quién los tirará media hora antes del partido. Eso crea problemas entre los jugadores. Vamos a buscar soluciones con los futbolistas y conversaré con ellos para que quede resuelto'', dijo.



Asimismo, aseveró que ''Nunca tuve este tipo de problemas con mis equipos y sé que eso no sucederá aquí. Es más, ni siquiera considero que sea algo complicado de conseguir. No existe ninguna dificultad''.



Para el partido de la segunda fecha en la Liga Francesa, Thomas no tendrá problemas, ya que Cavani todavía se recupera de la lesión sufrida en Rusia 2018 ante Portugal por lo que el brasileño podrá lanzar el balón en cada falta.

