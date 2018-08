Nahún Espinoza no quiere un clásico aburrido entre Olimpia-Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Enfocado en los detalles del clásico capitalino, el técnico del Olimpia Nahún Espinoza, prepara su once que le permita llevarse la victoria ante el Motagua, un rival que lo dejó fuera de la última semifinal de la Liga Nacional.



¿Está listo para el clásico del domingo?

Si, cuando se juegan tan seguido todo es de detalles, prácticamente recuperar y jugar.



¿Habrán variante para este juego?

Es lo más probable, ya que estamos tratando de repartir los esfuerzos en el torneo de Copa, no es la principal prioridad, pero si la importancia. Si hay que alternar el equipo y aquí es riesgo es que se trastoque de acuerdo al rendimiento.



Vea también: Así es la vida de David Suazo en Italia



El torneo pasado se quedaron con esa sensación de eliminación, ¿es momento para reivindicarse?

Claro que sí, todos sabemos lo que significa el partido, creo los dos equipos llegamos bien, tiene todos los atractivos para ser un buen partido y lo importante es que si la gente llega poderle ofrecer algo que salgan satisfechos. Al final no solo es ganar, sino como se gana.



¿Cómo llega el plantel para este clásico?

Hubiésemos querido llegar mejor, pero hemos decrecido en el último partido, mucho luego largo, balón dividido y no es eso lo que hemos entrenado, pero tomando en cuenta que había un presión por ganar y UPNFM nos complicó el partido. Yo espero que sigamos mejorando y que en este partido retomemos lo que el equipo puede hacer.



¿Por qué ha decrecido su equipo?

Hay veces las interpretaciones no son las adecuadas, la parte técnica no estuvo bien y cuando esa falla, lo demás es indudable que no va funcionar.



¿Se ve ganador en este clásico?

Uno siempre entra a ganar, no concibo el fútbol si no es ganando. Muchas veces a la gente lo que hay que explicarle que muchas veces una gana hasta replegándose y contraatacando. La gente solo cree que es ir al frente y generar.