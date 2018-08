Platense goleó 4-1 a Real de Minas y alivia el incendio

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- Platense goleó 4-1 a Real de Minas en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, en el duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2018-2019 de la Liga Nacional de Honduras.



El ascendido Real de Minas sigue sin ganar en la LNP.

David Mendoza será al árbitro encargado de pitar este duelo.

MIN 10: ¡GOL! ¡Gol de Platense! Gol de Edgar Álvarez de lanzamiento de penal.

La jugada se dio tras un rezago en el área de Rundell Winchester que impactó en la mano del volante, Nelson Vallejo.



A partir de allí, el balón se ha concentrado en el medio campo con pocas llegadas en ambas porterías.

Platense estuvo cerca de aumentar la ventaja tras un disparo del triniteco, Jerrel Britto que impactó en el vertical derecho de Donaldo Morales.



De momento el partido cuenta con dos amonestados de los visitantes, Alex Corrales al minuto 17 y Nelson Muñoz al minuto 41.

MIN 65: ¡GOL! ¡Gol de Platene! Gol de Juan Bolaños. Platense 2-0 Real de Minas.

MIN 80: ¡GOL! ¡Gol de Real de Minas! Gol de Moisés López. Platense 2-1 Real de Minas.

MIN 82: ¡GOL! ¡Gol de Platense! Gol de Rundell Winchester. Platense 3-1 Real de Minas.

MIN 90: ¡GOL! ¡Gol de Platense! Gol de Jean Carlos Vargas. Platense 4-1 Real de Minas.

MIN 90: FINAL DEL PARTIDO.

Platense jugará el sábado ante Honduras en El Progreso y el Real de Minas jugará en Tegucigalpa ante Juticalpa.

Refuerzos

El delantero del Real de Minas, Fredixon Elvir, estaba contemplado como titular para el encuentro ante los escualos, sin embargo, debido a que su exequipo, Honduras Progreso no realizó el trámite del finiquito para liberar al jugador, el atacante no pudo ser de la partida en este duelo.



Fue el mismo futbolista quien admitió que los progreseños aún le adeudan un pago pero que no quiere llegar a las instancias de demanda para no "perder el tiempo"

Platense

1. José Zúniga

3. Juan Bolaños

4. Robbie Matute

7. Rundell Winchester

10. Edgard Álvarez

16. Jorge Cardona

17. Jerrel Britto

21. Jeffri Flores

22. Alexander Aguilar

25. David Mendoza

33. Kervin Arriaga



Real de Minas

34. Donaldo Morales

2. Ronald García

3. Nelson Muñoz

4. Jean Carlo Rivera

10. Jesse Moncada

12. Nelson Callejón

13. Israel Silva

18. Carlos Moncada

20. Walter Orellana

26. Alex Corrales

33. Rembrandt Flores