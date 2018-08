Diego sobre Vargas: "Hay veces que salta la tranca"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez advirtió que el Vida es un equipo rápido y que el partido deL miercoles La Ceiba va a ser complejo. Los Azules enfrentarán a los líder del torneo (sin Omar Elvir, Wilmer Crisanto y Héctor Castellanos) y el entrenador argentino habló de ese juego y de otros temas relacionados al fútbol.



¿Qué pensás de este Vida?

Viene bien, está primero. Es muy ordenado, no ha recibido goles, lo estuve viendo. Tiene jugadores rápidos. Estuve viendo bastante el partido contra Real de Minas y lo trabajó bien hasta los 70 minutos, cuando marcó el gol. También lo vi un rato con Marathón y estuvo bien en la parte de atrás. Va a ser un partido complicado y en su cancha van a querer seguir en ese nivel que tienen.



¿Cómo analizás ese partido ante Vida?

Está muy bien parado con Sambulá, es un equipo muy bien ordenado, por algo no ha recibido goles. Ante Minas y Marathón presentaron un marcado 5-4-1. Tenemos que ver el sistema que vamos a utilizar en la cancha de la Ceiba para poder hacerle daño y lógicamente contrarrestar ese orden que tienen ellos y la velocidad que tienen sus jugadores.



¿A dón estás enfocado tu trabajo en este momento?

Voy viendo cómo están los jugadores, debo estar atento en el día a día para tomar buenas decisiones y si veo un futbolista que está muy cansado trato de darle descanso y lo voy manejando de esa manera.



¿Ha cambiado mucho este Vida respecto al torneo anterior?

Obviamente están con otro técnico, con Castellón también tenían un sistema bien marcado. Ahora recién empiezan; uno escucha muchas versiones definitivas sobre equipos cuando van tres fechas, es muy prematuro. Es muy poco para vertir una opinión. He escuchado decir que este equipo va a descender, este equipo está para esto, todavía hay que esperar.



¿Se irrespetan los equipos al vertir esas opiniones?

Me parece que sí porque después lo hacen muy liviano, cuando se da lo contrario no dicen nada. Muchos periodistas son invictos, no pierden nunca ja, ja, ja. En un momento te matan y después, cuando las cosas se dan de otra manera, no dicen nada. Pero es parte del juego y tratamos de mantener armonía con los invictos.



¿Pero hay entrenadores que tampoco nunca aceptan sus errores?

Ja, ja, ja, de las dos partes, hay que defenderse. Si están los invictos, es la única que tenemos nosotros ja, ja, ja.



¿Cómo evaluás el rendimiento de los extranjeros de tu equipo?

Cuando andan mal, les dicen paquetes y mientras no escuche esa palabra es un buen síntoma jajajaja. Hay mucho irrespeto, acá juzgamos a los extranjeros antes de que lleguen. Tengo el ejemplo de Argentina, en donde River Plate y Boca Junior llevan muchos colombianos y, por lo menos, les dan uno o dos torneos para vertir una opinión. Acá les faltamos el respeto en eso al jugador al llamarlo paquete son verlo jugar; apenas los vemos 10 minutos y ya decimos es bueno o malo, hay que esperar, muchachos.



Este país es complicado, si a ustedes los mando a entrevistar a Alemania, qué les va a pasar con otro idioma y otra comida. Es un proceso en el que hay que adaptarse para desarrollar tu trabajo. Ellos también tienen un proceso de adaptación.



¿Qué te parece ese cruce de palabras que se ha dado últimamente entre técnicos?

Entre técnicos, es el mismo que se pelea con todos, no sé con quien le falta pelearse. Se pelea con todos, habla de todo y de todos. Es un opinólogo, es un maestro en casi todo.



¿Por qué lo dices?

No, pues opina de todo y de todos, de política, de todo. Me parece que no le queda nada.



¿Es parte del folclore del fútbol?

Hay veces que se pasa la línea, hay veces que salta la tranca.

¿Con vos se pasó Vargas?

Es un momento sí, en la etapa final saltó la tranca, pero es algo que hay que dejarlo allí.