Nahún Espinoza: "No creo que sea prudente estar hablando de otros técnicos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia de Honduras, se preparan para enfrentar este miércoles a los Lobos de la UPNFM y su técnico Nahún Espinoza habla del duelo, pero también deja en claro lo que está pasando en su equipo y además se negó a entrar en polémica por las acusaciones de Héctor Vargas.



¿Qué valoración tiene la UPNFM?

La UPNFM es un gran equipo, me gusta, los conozco, yo estuve ahí y me gusta su personalidad que batallador, con sus conceptos claros. Ya le dije a mis jugadores que el que se ande creyendo gran cosa ahí va pagar. Aquí tenemos que ser humilde y valorar lo que los demás hacen. Este será un partido bravo, ellos vienen bien, nosotros también y nos vamos a ver las caras.



¿Cómo mira su equipo?

En este último partido algún déficit hemos tenido, un juego que lo pudimos haber ganado en un momento dado, pero al final lo pudimos perder. Eso nos deja algunas dudas.



¿Le preocupa el rendimiento de Johnny Palacios?

Tiene que trabajar como el resto de sus compañeros. Lo que pasa que Johnny tuvo unos problemas para entrenar en la pretemporada y tuvo una lesión. En cierta medida yo me hago cargo por haberlo hecho jugar el sábado, cuando solo tenía unos días de entrenar, pero es por la confianza que le tengo. Hay otros jugadores, pero lo que se buscaba era tener mayor seguridad defensiva.



¿La defensa es la zona más endeble que tiene?

El gol que nos hace Marathón, no nos lo pueden hacer, lo hacen por el sector central, teniendo tres zagueros. Hay detalles en el gol que son errores nuestros y virtudes de ellos, las reconocemos, pero de acuerdo a como entrenamos, es un gol que no nos lo pueden hacer



¿No es ético lo que dijo Vargas que el Olimpia llamaba árbitros?

Yo no voy hablar de ese tema porque el día que hable voy a decir claramente como es la situación, pero en este momento no me parece que es prudente. Estuvimos en un curso de entrenadores, estuve compartiendo con Héctor (Vargas) muy bien, pero yo creo que uno debe tener ética y apoyo al gremio. Yo no creo que sea prudente estar hablando de otros técnicos, todos hacemos lo que mejor tratamos de hacer y creo que son otras personas las que deben hablar de estos temas y enfocarlos de forma profesional. De mí parte en este momento no hablaría nada, no quiere decir que en algún momento no pueda tocar.



¿Habrán cambios en la defensa con el regreso de Paz?

Claro que sí, fortalece. Yo pienso que cuando un jugador titular comete un error de esos que yo considero graves, pero ya estuvo, no se puede hacer nada. Ya cuando llegue Espíndola, está Paz y habrá una competencia más cerrada. Lo que espero que Espíndola de un liderazgo en esa zona del campo que no tanto nos hace falta.



Dicen que es un lujo dejar en la banca a Lacayo, Róchez y otros.

Cuándo alguien dice que es un lujo, hasta cierto punto tiene razón, pero hay que recordarle a ese que solo juegan 11. Si dejo a Carlo Costly, Jerry Bengtson dirán que es un lujo, si dejo a Moya igual. Tengo muchos lujos en el ataque.



¿Pero muchos técnicos lo envían con el plantel que tiene?

Pero ese plantel es el que ya estaba, si el único que han llegado son tres, pero nosotros ya teníamos un plantel.



¿Qué pasa con Donis Escober que no juega?

Están es su derecho, es una pregunta licita, pero puedo decir que es una decisión del entrenador y se cual es el riesgo que conlleva. Donis con todo su historial puede ser el portero titular, pero hoy es Edrick y échenme la culpa a mí si quieren de eso.



¿Se va mantener como titular?

Se mantiene.



¿A usted no le gustan las rotaciones de portero?

Si tengo dos porteros del mismo nivel, lo podría hacer, pero son decisiones mías. Si los resultados se me dan mal, ustedes me van a criticar. Mientras a casa vaya bien tengo la ventaja a mí favor, en el momento que las cosas salgan mal, la ventaja la perderé.



¿Cómo va el caso de Hendry Thomas?

Va bien, ahí lo tengo, tiene que entrenar. El paro de él muy prolongado. Cuando metí a Wilson Palacios el año pasado era un riesgo muy alto y algunos me han criticado y con razón.



¿Le dejó una enseñanza eso?

Claro que sí.Yo soy uno de los que creo que aprendo rápido. No me gusta repetir errores, cuando esté bien y si está en el plantel podría jugar, pero ahí hay una competencia grande.



¿Está definido que Thomas se queda en el equipo?

Si el quiere se va quedar, porque hasta el momento es una cuestión de costos, pero tenía un paro muy prolongado, él sabe cual es el trato y eso va llegar hasta donde él quiera. De mí parte lo consideré siempre un buen jugador, pero con semejante paro de tanto tiempo hay que tener prudencia en esa toma de decisiones. Ya tenemos una experiencia y hay que tener cuidado.



¿Júnior Lacayo como va?

Está bien, es un buen jugador, cuento con él. Tengo ocho delanteros y solo pueden jugar tres máximo y en un partido solo puedo hacer tres cambios. Numéricamente quiere decir que sobran dos y no van a jugar. Se tienen que aguantar y esa decisión la tomo yo, si alguien se molesta tienen que decidir.



¿Le complica que todos lo que han jugado han marcado?

Sabes que lo complicado es la parte emocional, el riesgo de ser injusto. Aquí es donde entra el conocimiento de la palabra de Dios, donde dice que solo Dios es justo y Nahún Espinoza muchas veces no puede ser justo en el fútbol. Yo no me hago problemas y si alguien se hace problemas, lo encaramos, lo enfrentamos y lo solucionamos.



¿Cuándo será el debut de Leandro Motta?

Cuando esté realmente bien, al cien por ciento, no 99%, sino al cien. Quiero que cuando él debute esté con todas las posibilidades de hacerlo bien, que no esté con un déficit físico o futbolístico.



¿Para jugar ante la UPNFM no está?

No, yo no creo que esté al cien por ciento. Creo que vino a mediados de julio y quiere decir que lleva mes y algo. Esos son los problemas que hemos tenido cuando un jugador no llega a tiempo.



¿Y el caso de Óscar Salas?

Tampoco llegó llegó el 15 de junio. Podría jugar, tiene toda la capacidad, tengo un plantel amplio para decidir, pero uno tendrán problemas porque otros estaban antes y están mejor.



¿Está satisfecho con lo que está haciendo el equipo?

No estoy al cien por ciento satisfecho. Definitivamente que el equipo puede dar más. pero los jugadores han hecho un esfuerzo, se los valoro, todos están comprometidos y son pequeños ajustes que hay que hacer y en el último partido retrocedimos en algunas cosas.



¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

El ritmo de juego, la determinación que ha tenido para salir a buscar a pesar de las dificultades, la adaptación que ha tenido a una forma de juego que entrenamos en la pretemporada y la tuvimos que cambiar.



¿Lo que no le ha gustado a la fecha?

Eso no lo voy a decir, ya se los dije a ellos en privado.



Siete puntos de nueve, ¿es bueno para usted?

Es bueno, pero podría ser mejor. En el partido contra Marathón hubo un momento en el que lo pudimos ganar, pero dejamos pasar nuestra oportunidad y ellos tuvieron la suya y lo pudieron ganar.



¿Cómo toma el favoritismo?

Eso es para la prensa y ellos generan otros aspectos que la gente no alcanza a entender porque. Cuando estamos en la prensa somos personas que motivamos al espectáculo, generamos expectativa, pero como entrenador la cosa cambia y aquí solo es ganar o ganar.



¿Qué opina de los árbitros?

En el curso de entrenadores aprovechamos para hablar con el señor Rebollar y lo que buscamos todos los técnicos es que los árbitros apliquen el reglamento. Yo no creo que ningún entrenador esté pretendiendo que un árbitro le ayude. Eso sería deshonesto de parte de cualquier persona pretender que una autoridad te ayude.