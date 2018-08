El Brescia de David Suazo debutará en Serie B ante Perugia en busca del ascenso

BRESCIA, ITALIA.- El Brescia de David Suazo debutará el viernes 24 de agosto en el estadio Mario Rigamonti ante el Perugia la temporada de la Serie B de Italia, que ofrecerá tras 38 partidos cuatro plazas para la Serie A.



Como característica, la serie B se juega en su mayoría los días viernes y sábado, pero el Brescia estará en los horarios del viernes.



Se espera que el equipo de Suazo logre el ascenso, su único objetivo de la temporada tras quedar eliminado en penales de la Coppa Italia el domingo ante el Novara de la Serie C.



Acá les dejamos el calendario de la primera vuelta



Agosto

Viernes 24: Brescia vs Perugia

Viernes 31: Spezia vs Brescia



Septiembre

Viernes 14: Brescia vs Pescara

Viernes 21: Carpi vs Brescia

Lunes 24: Brescia vs Palermo

Viernes 28: Crotone vs Brescia



Octubre

Viernes 5: Brescia vs Padova

Viernes 19: Cittadella vs Brescia

Viernes 16: Brescia vs Nuova Cosenza



Noviembre

Viernes 2: Foggia vs Brescia

Viernes 9: Brescia vs Helles Verone

Viernes 23: Venezia vs Brescia

Viernes 30: Brescia vs Livorno



Diciembre

Viernes 7: Salernitana vs Brescia

Viernes 14: Brescia vs Lecce

Viernes 21: Ascoli vs Brescia

Miércoles 26: Brescia vs Cremonese

Sábado 29: Benevento vs Brescia