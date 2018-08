Futbolista del Tottenham, Son Heung-min, debe ganar medalla de oro para evitar ir al ejército

YAKARTA, INDONESIA.- Son Heung-min vive el mejor momento de su carrera futbolística, pero a su vez la mayor encrucijada. Es una de las estrellas de la Premier League en Inglaterra y su momento es justo ahora, sin embargo, en su país, Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio y él debe realizarlo. Para evitarlo solo existe una salida ganar la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos 2018.



Ganar la dorada será la única salvación del lateral surcoreano, que pudo evitar el ejército si su selección hubiese avanzado a la segunda ronda del Mundial de Rusia 2018, pero no les ajustó pese a eliminar a Alemania.



En caso que Son Heung-min no gane la medalla de oro, deberá renunciar al fútbol e ir al servicio militar por 21 meses en una fecha no mayor a diciembre de este año, es decir, dejar el fútbol prácticamente.



Los clubes de la Premier son muy exigentes y celosos a la hora de prestar jugadores fuera de la Fecha FIFA, pero el Tottenham quiere hacer su parte y ha dado permiso al jugador que llegó este lunes a Yakarta para disputar los juegos como uno de los tres refuerzos mayores de la sub 21 surcoreana.



“Nuestro objetivo es el oro pero el camino a la final es largo”, dijo Son. No disputó los Juegos de Asia de 2014: su club de entonces, el Bayer Leverkusen, no le dio permiso. El pasado mes debió presentarse voluntariamente, pero el jugador decidió renovar con el Tottenham y el ejército debe esperar.