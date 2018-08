Rony Martínez:"Tenemos que ir a jugar de tú a tú"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los jugadores del Olimpia de Honduras no quieren más sorpresas ante Marathón en el Yankel Rosenthal y para ello adelantan que van en búsqueda de la victoria.



"Sabemos al equipo que vamos enfrentar, es difícil, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a ir a buscar los tres puntos", dijo Rony Martínez.



Y agrega. "Marathón es así, a veces como que no comienzan bien, pero son un equipo grande y nosotros no vamos a ir a regalar nada, sino que vamos por los tres puntos y hay que luchar hasta el final", aseguró.



Sobre su suplencia en el equipo. "En esto uno debe adaptarse a todo, cuando me toca estar adentro hay que hacerlo bien y al estar afuera también. Hoy me ha tocado estar de suplente, pero cuando entro lo hago de la mejor manera".



En cuanto los duelos en el Yankel. "Se sabe que ahí Marathón es muy fuerte, pero nosotros ya nos llevamos la primera experiencia y mañana no vamos a ir confiados. No hay que tener errores para sacar los tres puntos. Ahí es bien difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos que ir a jugar de tú a tú y vamos a correr para salir con la victoria".



Además alabó el trabajo del técnico de los verdes. "Él (Vargas) es un buen entrenador y ayuda mucho a su equipo, pero nosotros no vamos a ver eso, sino lo nuestro y ganar", acotó.



Su última presentación en el Yankel no le trae buenos recuerdos. "El recuerdo es que ahí fui expulsado, pero eso ya es pasado y ahora vamos mentalizado por ganar. En el último partido me expulsaron ante Marathón", finalizó.