Courtois siempre fue Real Madrid, así lo delata un video de hace siete años

MADRID, ESPAñA.- Thibaut Courtois fue oficializado como portero del Real Madrid recién el pasado miércoles, pero el cancerbero belga siempre fue aficionado de los Merengues.



"Todos sabemos que cuando somos niños hay un club que llama la atención. Tenía una camiseta de Iker Casillas de un Madrid-Anderlecht en la Champions de 2002, creo que tenía 10 años. Siempre tenía regalos del Real Madrid", confesó el portero. Esa tesis fue confirmada por la televisión belga.



La TV recogió imágenes de hace siete años cuando el portero, con 19 años, se iba cedido del Chelsea al Atlético de Madrid, archirrival de los Blancos. En el video se aprecia que el portero tenía colgada la bandera del Real Madrid en la pared de su dormitorio.



A pesar de jugar en uno de los dos grandes rivales del Real Madrid, Thibaut Courtois nunca perdió el amor por el blanco. "Soy un madridista más; estoy donde quiero estar", dijo el meta de 26 años el jueves en su presentación.

Video | 7 years ago Courtois at the age of 19 while moving to Atletico on loan, Real Madrid flag on his bedroom wall. pic.twitter.com/4j5zW8P6xi