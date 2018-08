Olimpia viajó a San Pedro Sula para enfrentar al Marathón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia de la capital de Honduras, madrugó este viernes para viajar rumbo hacia San Pedro Sula, donde mañana se mide a las 3:00 de la tarde, ante el Marathón del polémico Héctor Vargas, en un clásico que despierta mucho interés.



Los dirigidos por Nahún Espinoza ya pueden contar un grupo defensivo más recuperado, ya que Johnny Palacios mejoró de su problema de tendinitis y regresa Elmer Güity de su suspensión.



El timonel de los blancos llevó a sus mejores hombres en la ofensiva para este duelo, donde destaca todo su poderío ofensivo: Jerry Bengtson, Carlo Costly, Rony Martínez y Diego Reyes.



Los únicos atacantes que no fueron tomados en cuenta fue Júnior Lacayo, quien recién retornó de Los Estados Unidos y Jairo Róchez, quien aún no hace su debut en la Liga Nacional.



Otras de las novedades en la delegación de los albos fue la presencia del volante Óscar Salas, quien por primera vez toma lista y podría tener su debut en este compromiso ante los verdes y Ariel Flores, quien se recuperó de su molestia en su rodilla.



La delegación de Olimpia que hizo el viaje son: Edrick Menjívar, Gerson Argueta, Johnny Palacios; Ever Alvarado, Dabirson Castillo, Elmer Güity, John Paul Suazo, Kevin Álvarez; German Mejía, Ariel Flores, Deybi Flores, Marcelo Canales, Bryan Moya, Óscar Salas, Edwin Rodríguez; Carlo Costly, Jerry Bengtson, Rony Martínez y Diego Reyes.



El equipo merengue tiene previsto realizar un entrenamiento a las 3:00 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y de esa manera tener uno idea del clima que les espera mañana en el Yankel Rosenthal.





Momento cuando salían hacia San Pedro Sula.