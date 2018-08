VÍDEO: Messi, Ronaldo y Salah son los candidatos a mejor atacante de la Champions

LAUSANA, SUIZA.- El argentino Lionel Messi (FC Barcelona), el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ahora Juventus de Turín) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) son los tres candidatos al premio de mejor atacante de la pasada edición de la Liga de Campeones, anunció este jueves la UEFA.



El Real Madrid, que se impuso al Liverpool por 3-1 en la final, es el equipo que más nominaciones acumula para estos galardones.



El trofeo de mejor defensa se quedará en el vestuario merengue porque los tres seleccionados son futbolistas dirigidos el pasado curso por Zinedine Zidane: el francés Raphael Varanne, el español Sergio Ramos y el brasileño Marcelo.



En el centro del campo, el belga Kevin De Bruyne (Mánchester City) aparece como única alternativa para que el premio no se marche también hacia la capital de España. El alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric son las bazas del Real Madrid en esta categoría.



La nómina de candidatos blancos la completa el arquero costarricense Keylor Navas, que ha sido elegido junto al brasileño Alisson Becker (Roma, ahora Liverpool) y al italiano Gianluigi Buffon (Juventus, ahora París Saint-Germain).



Por su parte, el otro gran equipo de la ciudad madrileña, el Atlético, cuenta con dos finalistas para el reconocimiento de mejor futbolista de la pasada Liga Europa, competición que se adjudicó el cuadro colchonero tras imponerse por 3-0 al Olympique de Marsella en la final.



El uruguayo Diego Godín y el francés Antoine Griezmann tendrán como adversario en la decisión definitiva al francés Dimitri Payet (Olympique).



Los premios serán anunciados el 30 de agosto con ocasión del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Mónaco.





