Martín "Tato" García: "Todos están preparados para jugar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Real España, Martín "Tato" García, se refirió al duelo que enfrentarán este jueves ante el Tauro de Panamá.



"Trataremos de recuperar el balón con agresividad, intentaremos bloquear sus recursos para neutralizar sus armas", dijo en conocedor.

García adelantó que el volante Mario Martínez ya está recuperado. "Mario está bien, trabajará con el equipo. Él está a la orden como todos, vamos a ver para evaluarlo a ver si puede iniciar o si estará en el banquillo".



Acerca de las rotaciones en el plantel indicó que "van a jugar los que estén mejor, aquí todos están preparados para jugar. Tenemos gente de experiencia. Pipo tiene todo el apoyo nuestro lo mismo que Kevin Hernández".



El uruguayo considera este encuentro es distinto en comparación al del domingo anterior. "Lo de Real de Minas no fue un desastre, pasamos zozobras y no me gustó algo, pero en líneas generales me gustó el funcionamiento. El rendimiento de ellos fue bueno. De los detalles a mejorar lo hablamos en la intimidad del plantel", dijo "Tato".



Por otro lado, Johnny Leverón comentó acerca de las individualidades del rival, "es algo en conjunto, tienen características muy buenas a favor de su fútbol. Debemos acatar la idea del profe para desplegar buen juego".



Leverón es consciente de lo que está en juego, "el gol que tenemos en contra, sabemos que tenemos 90 minutos para resolver el partido y que lo podemos hacer como equipo".



También resaltó las variaciones que pueden haber en el plantel, "de nuestra parte pueden haber cambios, todo es especulaciones hasta que se muestre en el campo. Será decisión del técnico los que serán titulares ya que todos estamos listos para jugar".