PARIS, FRANCIA.- El Celtic de Emilio Izaguirre y el AEK dejaron para la vuelta la resolución de su eliminatoria correspondiente a la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, tras empatar a uno este miércoles en Glasgow.



El campeón escocés se adelantó en el minuto 17 ante un AEK que se quedó con diez hombres en la segunda mitad por la expulsión de Konstantinos Galanopoulos (57).



También resolverán en la vuelta el PAOK de Salónica y el Spartak de Moscú, después del triunfo 3-2 de los helenos este miércoles.



La vuelta se disputará el 14 de agosto, y los clasificados disputarán el repechaje definitivo para acceder a la fase de grupos.





All to play for in Athens next week.#CELAEK #UCL pic.twitter.com/UWP4vpMGrF