Tauro de Panamá llegó a San Pedro Sula para jugar contra Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras su llegada al aeropuerto de San Pedro Sula, el Tauro FC de Panamá integrada por el cuerpo técnico, directivos y 20 jugadores de la plantilla, se mostraron optimistas para avanzar de fase.



El delantero, Armando Polo, confesó que "venimos con la disposición de realizar un buen partido para lograr clasificar; sabemos del riesgo que representa enfrentar al Real España porque es uno de los equipos grandes de Honduras. Esperamos realizar un buen encuentro".



El español, Juan Carlos García, entrenador del cuadro taurino, comentó de la peligrosidad de su rival. "Tenemos que hacer un partido inteligente, hemos rotado el plantel para que los jugadores no vinieran agotados. El entrenamiento de ayer fue ligero y el de hoy también lo será. Nos preparamos bien para afrontar este compromiso".



Acerca de la ventaja en el marcador que tienen, "un gol no es una ventaja, si no hacemos bien las cosas, ellos nos van van a superar. Debemos estar concentrados de principio a fin", finalizó.





