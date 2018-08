Héctor Vargas se mofa de la plantilla del Olimpia previo al clásico ante Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Héctor Vargas, entrenador del Marathón de San Pedro Sula, ya comienza a calentar el clásico contra Olimpia este fin de semana en el Yankel Ronsethal.



"Olimpia no compró uno sino dos equipos. Desde que yo me vine a comprado a 14 futbolistas. La inversión es tal porque quieren salir campeones; nosotros con mucho menos inversión salimos campeones. Si nosotros entendemos como jugarles podemos hacer mucho daño", dijo el estratega.



"Tiene una cantidad de futbolistas...una inversión muy grande. Pero tienen algunas deficiencias que nosotros tenemos que aprovechar y ahí tenemos que en nuestra localía hacernos fuertes", advirtió el timonel de los verdes.



Vargas también habló de su serie particular como técnico de Marathón ante su exequipo, Olimpia.



"Todos los partidos son diferentes, pero de los cuatro ya me tocó enfrentarlos me fue bien. Hay que ir de nuevo sumando para que nos se nos escapen los primeros lugares y Olimpia es el que va primero, hay que ver como le sacamos puntos", dijo.



El encuentro por la jornada tres será este sábado a las 3:00 de la tarde, en el estadio Yankel Rosenthal en San Pedro Sula.