Juticalpa presenta a Héctor Castellón como nuevo entrenador

JUTICALPA, OLANCHO



Juticalpa presentó esta tarde al técnico Héctor Ramón Castellón, quien estará al frente de la institución durante un año. El ex timonel de Motagua, Victoria, Honduras progreso, Real Sociedad, Marathón y Vida esdtampó su respectiva rúbrica ante la presencia del presidente Selvin Baquedano.



"En Juticalpa hay buenos jugadores, es un equipo interesante, sólo hay que poner énfasis en los refuerzos que se incorporarán lo antes posible, ojalá sea esta semana porque comienzo a trabajar en lo téctico hoy para que los muchachos vayan enfocándose al Juticalpa que quiere Héctor Castellón", explicó el técnico.



Sobre los refuerzos que pretende integrar al cuadro canechero expresó. "He traido muchos jugadores del caribe que nos han funcionado, los incorporé en el Vida y Honduras Progreso, ahora quiero hacerlo en Juticalpa, he tenido la fortuna de escoger bien a los jugadores que al final nos funcionan"



Castellón será acompañado en el cuerpo técnico por Luis Cabrera como preparador físico y Roy Posas entrenador de porteros, ambos iniciaron pretemporada hace dos semanas con escogencia de prospectos y reservas



"Los jóvenes son parte fundamental de los equipos porque son los que al final van ocupando los espacios de los que van saliendo, los jugadores de reservas tendrán prioridad, pero quiero que sepan que soy muy exigente con los jugadores que llegan a prueba, en las reservas hay siete muchachos que vamos a observar", advirtió.



El estratega de 57 años de edad adelantó que su equipo será disciplinado. "Un equipo profesional tiene que tener orden, aquí habrá mucha disciplina, los jugadores deben entender que la disciplina será fundamental y se cumplirá, esa parte la tendremos bajo control, no creo que haya ningún problema".