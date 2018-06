Marcelo Espinal dice tener ofertas de Olimpia

LA CEIBA, HONDURAS



El mediocampista Marcelo Espinal dijo este domingo tener ofertas de Olimpia, aunque no descartó tener un plan como Juticalpa. Eso sí, ambos tiros al aire, puesto que no tiene oferta concreta alguna.



"Todavía estamos en negociaciones con Juticalpa y Olimpia, me siento orgulloso que dos instituciones se fijen en el trabajo que he venido haciendo durante siete años con el Vida. Esta semana voy a tener una respuesta concreta, esta semana conoceré mi futuro", explicó



Y añadió. "Estoy contento porque uno como futbolista siempre busca crecer, uno siempre quiere sobresalir en esta carrera, esta semana se definirá mi futuro, ya los equipos comenzaron a trabajar en pretemporada. Hasta el momento no hay nada concreto con ninguno de los dos, todavía faltan algunos detalles que se concretrán esta semana"



Espinal comenzó su carrera como profesional hace siete años con la camisa del Vida que le ha permitido integrar todas la categorías de selecciones nacionales.

El volante del Vida también podría pasar a Juticalpa donde lo estaría esperando Héctor Castellón