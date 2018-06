Nueva camisa de Motagua genera polémica y sobresaltos en redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La nueva camisa de Motagua para la temporada 2018-2019 ha generado más polémica por su llegada que por su diseño, tanto que las cuentas oficiales del club han acusado que les han robado piezas en la aduana de San Pedro Sula.



Todo ha comenzado cuando un aficionado del club, que en redes sociales se hace llamar "LokoxMotagua", anunció que tenía en exclusiva imágenes de la nueva camisa de Motagua y que las publicaría dentro de un par de horas.



El revuelo fue tanto, que la hija de uno de los presidentes del club, Andrea Atala (encargada de hacer las últimas camisas del Ciclón en los últimos años) se molestó y público en Twitter retando (sin etiquetar) a qué publiquen las imágenes y qué solo dañarían el trabajo de las personas que se han involucrado en el nuevo diseño.

Según Atala, el club está preparando una buena presentación de la camisa, la que asegura será la mejor de la Liga esta temporada.



Luego de eso, comenzó una revuelo en redes, unos defendiendo que no se publiquen y otros demandando a que se hagan. Al extremo, que hasta el distribuidor de ropa del club ha pedido a los hinchas a que no publiquen las imágenes.

El aficionado aceptó no publicar la imagen antes de la presentación porque la distribuidora de ropa lo contactó y con respeto le pidió que no haga, pero advirtió que si lo miraba en un medio de comunicación antes de tiempo, él las publicaría.



Motagua por su parte, en un mensaje oficial (en el que ya habla por la institución), denunció que en la aduana de San Pedro Sula (Aeropuerto Ramón Villeda Morales) les robaron piezas que afectarán el evento de presentación.



"LokoxMotagua", respondió el mensaje directamente al club diciendo que no es ladrón y que este lunes irá al Ministerio Público (MP) para ver la denuncia que Motagua "seguramente ya interpuso".



Motagua estaría presentando dentro de una semana la camisa oficial, con la que jugará la temporada 18-19 de la Liga Nacional Profesional, el torneo de Copa (Presidente) y la Liga Concacaf 2018.

Mirá en esta galería todos los túits que se generaron en esta polémica.