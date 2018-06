VÍDEO: Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid

MADRID, ESPAÑA



Haciendo caso omiso de los flirteos del FC Barcelona, el delantero internacional francés Antoine Griezmann anunció este jueves que permanecerá en el Atlético de Madrid, en un insólito video con aires de telerrealidad.



"He decidido quedarme", dice el francés en el documental "La Decisión", de una media hora de duración, difundido en prime time en el canal privado Cero, de Movistar.



En él insiste en su ambición de ganar la Liga de Campeones, tras las dos derrotas encajadas en la final del torneo continental contra el Real Madrid en 2014 y 2016.



"Quiero ganar la Champions (...) no es mala suerte, es que algo nos ha faltado", añade el atacante en el documental, en el que sucesivamente se le ve llorando de dolor por unos tatuajes que le hacen, comiendo palomitas en su cama, jugando con su hija pequeña o visitando su establo de caballos en el centro de Francia.



"Confío en este club y en los compañeros, y vamos a estar intentando ya ganar el título el 15 de agosto", añade el jugador de 27 años, refiriéndose a la Supercopa de Europa que el Atlético jugará como campeón de la Europa League contra el Real Madrid, vigente ganador de la Liga de Campeones.



Después de un largo culebrón y muchas dudas, el atacante francés descartó así cambiar de aires a pesar de que la prensa catalana especulaba desde hace meses sobre su marcha el 1 de julio tras pagar los 100 millones de euros de su cláusula de rescisión.



Su decisión pone fin a la incertidumbre dos días antes del debut de Francia en Rusia-2018 junto a Australia, pero también implica desechar la oportunidad de unirse a uno los grandes clubes de Europa.



A cambio, Griezmann recibirá una suculenta mejora de su contrato, que termina en junio de 2022. Según la prensa española, su salario pasará de 14 a 20 millones de euros anuales, lo que le convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del Atlético.







Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?⚪?



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?⚪?



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ?⚪? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb