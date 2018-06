Matías Almeyda deja dirección técnica de las 'Chivas' del Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

El argentino Matías Almeyda anunció este lunes su decisión de dejar la dirección técnica del club mexicano de fútbol Guadalajara, luego de su distanciamiento de la dirigencia.



"Siento una tristeza por dejar al club", dijo Almeyda en conferencia de prensa y precisó que la decisión está tomada aun cuando sus abogados y los del club todavía están afinando el acuerdo para finalizar la relación laboral.



"Tenía tres años más de contrato", apuntó Almeyda, quien a pesar de las peticiones de los aficionados para que se quedara, ha preferido desligarse de las 'Chivas' porque "hay que tener dignidad".



A finales de mayo, mientras el argentino estaba de vacaciones, trascendió que el Guadalajara estaba ya preparando su salida debido a su alto sueldo y a la imposibilidad de conseguirle los refuerzos solicitados, además de los problemas financieros del club.



"Está claro que ha habido situaciones que han desgastado a Almeyda como técnico de 'Chivas'", dijo días atrás Francisco Gabriel de Anda, quien era director deportivo del Guadalajara.



Asimismo, la relación con Jorge Vergara, propietario del 'Rebaño', ya estaba deteriorada. "Estoy muy agradecido con Vergara porque me dio trabajo, más allá de que no me gustaron algunas formas", señaló el DT argentino.



Almyeda asumió la dirección técnica de las 'Chivas' en septiembre de 2015 cuando el equipo atravesaba problemas de descenso. En casi tres años no sólo logró la permanencia en primera división, sino que ganó cinco títulos: uno de Liga, dos de Copa, una Supercopa y una Liga de Campeones de la Concacaf.



"Mi ilusión era seguir, jugar el Mundial de Clubes (en diciembre) y ganarlo", añadió el 'Pelado'.



Con los títulos alcanzados, Almeyda se convirtió en el técnico del Guadalajara más ganador de las últimas cuatro décadas.



"Prometimos que íbamos a despertar al gigante y lo dejamos corriendo, esperemos que siga así", subrayó Almeyda. "Hoy nos vamos pero quedamos en la historia".