¿Cómo se aplicará el Videoarbitraje en Rusia?

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Después de haber sido probado en cuatro torneos de FIFA, el VAR dirá presente en la Copa del Mundo y el de Rusia pasará a la historia por ser el primer Mundial en utilizar este videoarbitraje. “Se trata de evitar errores importantes y obvios, no de rearbitrar con la tecnología”, explicó en abril Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

A cargo de este proyecto está el exárbitro italiano Roberto Rosetti (dirigió en los Mundiales Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), quien es responsable de capacitar a los equipos. A una semana del arranque, surgen varias interrogantes y entre ellas hay una muy común: ¿cómo funcionará el VAR en suelo ruso?

El equipo del VAR lo componen cuatro personas: un árbitro de video principal (único que se comunica con el juez de campo) y tres asistentes denominados AVAR 1 (primer ayudante), AVAR 2 (se centra en las jugadas de fuera de juego) y AVAR 3 (ayuda a la comunicación entre el principal y el dos) que trabajarán en una sala de operaciones instalada en Moscú, la capital rusa.

Todos ellos están nominados para utilizar imágenes de las jugadas en tiempo real y revisarlas para informar al árbitro si ocurrió alguna situación que merece ser reconsiderada. Las imágenes que llegarán al VAR saldrán de 33 cámaras instaladas en todos los estadios.

Lea además: Así es el lujoso yate de Zlatan Ibrahimovic

Desde goles hasta penales

El VAR simplemente se aplicará en cuatro decisiones que pueden ser verificables. La primera es para determinar un gol en acciones en donde pudo haber fuera juego, falta del equipo atacante, balón fuera del campo antes del tanto o porque hay dudas respecto a si la pelota cruzó o no la línea de gol.

“Se revisa el fuera de lugar solo si termina en gol, no es que vamos a revisar todas las posiciones prohibidas”, explica el árbitro hondureño

Saíd Martínez.

También se aplicará en lanzamientos de 11 metros: penal incorrectamente otorgado, falta no cobrada, duda sobre si fue adentro o afuera del área, infracción previa o si el balón salió antes de señalarse el manchón.

La tercera acción en donde entra en juego el video es para determinar si una jugada amerita o no la tarjeta roja. “Por ejemplo: si se evita una oportunidad manifiesta de gol y el árbitro amonesta, pero resulta que era roja, o si es dentro del área y el árbitro expulsa, cuando era amarilla”, cuenta Saíd.

También el VAR atenderá acciones en cuanto a la identificación de un jugador, es decir, cuando el tocapito amonesta o expulsa al jugador equivocado o no está seguro de a cuál futbolista sancionar.

¿Cuál es el protocolo?

El videoarbitraje se utilizará porque el árbitro de campo lo solicita o porque así se lo piden desde la sala de video.

“Puede darse de los dos bandos, pero nunca por un reclamo de un jugador o un entrenador”, explica Saíd. Cuando el juez decide verificar lo informado por el VAR, el protocolo de código de señales plantea, primero, señalizarse el oído en el que está recibiendo una información; luego, no permitir que el juego se reanude, realizar un gesto con las manos representado un cuadrado (la TV) y desplazarse para observar la acción.

Siempre la observación será una reiteración de un video en velocidad normal. “Una vez que el balón sale, se analiza la situación; si el partido se reanuda, ya no se puede utilizar el VAR”, detalla el Matemático Martínez.

La ayuda del VAR se basará en la repetición del incidente. Y es el árbitro el que deberá tomar la decisión final, que podrá basarse exclusivamente en la información recibida o reconsiderarla observando el video en la pantalla situada a la orilla

del campo.

“No hay límite de tiempo, pero lo que nos dicen a los árbitros es que no se puede tardar más de tres minutos, aunque no lo han oficializado porque puede ser que se excedan en algunas decisiones; es una recomendación, no un mandato”, relata Saíd.

Acaso con esto, ¿veremos un Mundial con cero fallas garrafales? “Creo que con el VAR los errores se minimizan en un 80 por ciento, siempre hay decisiones erróneas porque el VAR es usado por seres humanos. Seguramente se van a equivocar una o dos de 30 o 40 veces que se vayan al VAR. Las malas decisiones van a ser mínimas”, cerró Saíd...