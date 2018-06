Johnny Leverón: “Sí hubo acercamiento con el Olimpia”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



Unos merecidos días de descanso en Nueva York no le caen mal a nadie, y más cuando se cumplen los objetivos trazados en el año, este es el caso de Johnny Harold Leverón Uclés, quien ha sido noticia en las últimas horas tras confirmarse enel Real España que oficialmente el defensa central se vestirá de Aurinegro de ahora en adelante.



El oriundo de la ciudad de la lluvia de peces, Yoro, nos revela en exclusiva, todos los detalles de su firma con el Real España y el por qué el acercamiento con el Olimpia fue volviéndose frío y sombrío.



Aquí la entrevista:

Una noticia que vino a estremecer el mercado, pues se hablaba mucho de tu llegada al Olimpia o continuar con Marathón, pero la decisión es por Real España, ¿cuéntanos un poco sobre cómo se da todo?

R. Muy contento por el interés mostrado desde el principio, por la oportunidad. Por todo lo que de una u otra forma se manejó antes de terminar el torneo con Marathón y que gracias a Dios se logró el campeonato, después muy difícil porque en la mañana se decía una cosa y por la tarde otra, bueno, mi familia me llamaba todos los días para preguntar si era cierto que había renovado, firmado con un equipo o si era real que nuevamente iba afuera del país.



Fue un ida y vuelta desgastante, pero sabía que estaba en el momento de tomar una decisión, asimilarlo de la mejor manera e ir pensando de a poco cómo podría ser el futuro y pues la verdad al final contento porque llegué a un acuerdo muy importante para mi familia.



¿Imagino que se complicó más el tomar esa decisión cuando tu entorno familiar es afín a Marathón?

R. ¡Claro! En ningún momento o circunstancia puedo quejarme de Marathón porque el trato siempre fue excelente, no diría ni bueno, es que a todas luces excelente en todo momento de parte de la directiva; el inmenso cariño de la afición que durante el año estuvo de nuestro lado, nos apoyó sin reservas, y bueno, uno de mis momentos más tristes fue en la gran final cuando el portero me tapa el penal y aun así sentí ese cariño y el respaldo que solo una afición como la de Marathón puede dar, sin reproches.



Diferentes etapas, circunstancias, pero escucho que salir de Marathón ha sido mucho más complicado que cuando te tocó dejar a Motagua.

R. Podría decir sin dudarlo que fue mucho más complicado, una porque venía del extranjero, pero el cariño y aprecio que me tenía la afición de Motagua no era el mismo, sí había mucho respeto de mi parte para la afición y viceversa, pero no es lo mismo, no en la intensidad.



La verdad cuando regresé (de la MLS) no era el objetivo estar en Honduras, menos recalaren Marathón, pero al final muy contento porque ellos me abrieron las puertas, pues la idea era un proceso pequeño y al final todo se fue dando para que me quedara, vino una lesión y el cariño de la afición de Marathón me fortaleció para quedarme hasta el final, de hecho, deseché opciones en el extranjero para agarrar el reto y pelear por el mayor objetivo y lo logramos juntos.



Hemos escuchado mucho sobre esas particularidades de Marathón, dicen que jugador que llega, se encariña.

R. ¡Sin duda!, ahora lo sé muy bien, pero es complicado, más que todo cuando está tu familia de por medio y hay que velar por su futuro; la decisión de salir fue muy, pero muy difícil, de hecho la gente pensó que me iba para el Olimpia, por toda la música que hubo alrededor de ese tema y de una u otra forma nada que ver, no era tanto acercamiento como la prensa sí lo mencionaba.



¿Entonces no hubo un acercamiento real del Olimpia, eran meramente especulaciones?

R. Sí estuvieron en comunicación desde un inicio, pero la verdad, las condiciones eran diferentes y de una u otra forma esas situaciones me llevaron a ir quitando esa posibilidad; diferente con Real España, a quienes les agradezco mucho porque desde el principio me hicieron sentir querido, con ellos todo se dio de una manera muy tranquila, respetuosa para el rival de la ciudad, con el que se pelean tantas cosas, Real España respetó siempre y decidió esperar que se terminara el torneo, me dieron el espacio al igual que a Marathón para una vez terminado todo, que yo tocara el tema y entonces ellos iniciaron sus consultas sobre si realmente quería ser parte del Real España.



El interés del Real España no es nuevo, recuerdo que desde que eras un Sub-17, uno de sus presidentes, FuadAbufele, quiso que formaras parte del club.

R. Sí, estando en la Sub-17 intentaron acercarse a mi familia, a mi hermano mayor Wilton Johnny para ver una manera de lograr acuerdos, por lo menos acercarnos y al final no se dio, pero todo es al tiempo de Dios y pues las circunstancias se dieron hoy, realmente agradecido. Ahora toca rendir al máximo para ratificar y encarar con sacrificio cada entrenamiento y cada juego.



Tras la comunicación oficial del Real España, es impresionante cómo la afición Aurinegra te da la bienvenida.

R. Agradecido con la gente del Real España, hablé con ellos porque para mí no ha sido una decisión fácil el tener que dejar a Marathón, les pedí que no hubiera un comunicado sin antes poder agradecer de todo corazón a la afición de Marathón, como a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y cada uno de los compañeros con quienes compartí en el equipo, primeramente hacerles saber mis respetos por todo el cariño y apoyo brindado en todo momento. Hoy le agradezco a la gente de Marathón por comprenderme, sé que es complicado como muchos me lo dijeron, pero que me entendían; y al Real España por aceptar mi solicitud de esperar ese diálogo para luego hacer oficial mi incorporación.



Más allá del acuerdo contractual, ¿qué le atrae, motiva o llama la atención deLeverón para sumarse al proyecto Aurinegro?

R. Muchas cosas, el campeonato que se peleará es muy importante, buscar esos objetivos nuevamente sabiendo que se logró un título hace un años y también viene la Liga de Campeones, Copa Presidente, así que es una motivación extra cada compromiso; aprender de un nuevo técnico, saber cómo trabaja una directiva, hay nuevos compañeros, aunque a muchos ya los conozco estando en la Selección, Motagua, es el caso de Jairo Puerto en Marathón, así que hay muchos objetivos personales que espero alcanzar y que Dios sea quien dicte los tiempos.



Ya teniendo claro tu futuro profesional, al igual que tu familia, ¿quedás más tranquilo?

R. La verdad sí, estaba en terminar el torneo de la mejor manera, vino la Selección Nacional y esperar jugar o no, estaba lo de la renovación y pues renovar o encontrar contrato, la verdad que fue complicado, estresante, pero bueno, ahora ya más relajado.



¿Cuándo te incorporás al Real España?

R. En este momento estamos tocando temas como ese, están por confírmame cuándo es el inicio de pretemporada, los exámenes médicos para luego, uno o dos días antes de esas acciones, pues hacer una presentación oficial con el club para todos los medios de comunicación y la afición.



¿Qué le decís a la afición Aurinegra?

R. Agradecerle a muchas personas que se han pronunciado con apoyo, cariño y pues nada más comprometerme siempre con trabajo y sacrificio, como lo he hecho siempre desde cada entrenamiento, además desde ya a la orden del cuerpo técnico, directivos y compañeros en pro de lo mejor para el club y sus objetivos.



Dos juegos de Selección Nacional, bueno, dos compromisos de la Fenafuth, ¿cómo estuvo todo para estos amistosos?

Se trabajó muy bien durante estos días, en lo particular no había estado con el profesor Carlos Tábora, muchos compañeros más jóvenes sí, de echo manejan la idea que él quiere llegar a formarpara sacar adelante cada juego. Ha sido una buena experiencia trabajarjunto a los compañeros. En lo particular, había estado cerca de tres años jugando muy poco, entonces sí creo que hubo trabajo muy bueno, pero es difícil llenar las exigencias de cada aficionado y así será siempre, entonces sigue prepararnos para lo que viene.