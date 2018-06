Nacional vs Tucumán en los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores

ASUNCIÓN, PARAGUAY

El campeón vigente Gremio de Porto Alegre se medirá al argentino Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores, que deparará también un duelo entre dos grandes rivales como Racing de Avellaneda y River Plate, según el sorteo de las llaves por parte de la Conmebol, este lunes su sede permanente de Asunción.



Los octavos de final se disputarán a partir del 7 de agosto, mientras que la final de la Libertadores está programada para el 7 y 28 de noviembre.



Las series entre los 16 equipos participantes quedaron establecidas de la siguiente manera:



(Llave A)

Racing (ARG) vs River Plate (ARG)



(Llave B)

Colo Colo (CHI) vs Corinthians (BRA)



(Llave C)

Flamengo (BRA) vs Cruzeiro (BRA)



(Llave D)

Estudiantes de la Plata (ARG) vs Gremio (BRA)



(Llave E)

Atlético Tucumán (ARG) vs Atlético Nacional (COL)



(Llave F)

Boca Juniors (ARG) vs Libertad (PAR)



(Llave G)

Cerro Porteño vs Palmeiras (BRA)



(Llave H)

Independiente (ARG) vs Santos (BRA)