Programa Forward de FIFA aprobó cien mil dólares para el fútbol femenino

Tegucigalpa, Honduras

Mediante el programa Forward de FIFA se aprobaron “100 mil dólares para el fútbol femenino de Honduras” y Fenafuth afirmó que “hasta el último centavo de ese dinero se va a invertir en fútbol femenino”.



El secretario de la Federación, José Ernesto Mejía, explicó que el organismo rector del fútbol mundial aprobó los más de dos millones de lempiras para que sean invertidos en el balompié femenino catracho.



“Todo lo que venga para el programa Forward, que viene auditado, se tiene que gastar en lo que la Fenafuth presupuestó y proyectó; ya no se puede destinar para otras cosas”.



Antes, por ejemplo, “si venía un millón de dólares y 50 mil eran para el fútbol femenino, no había obligatoriedad de dárselo; si le quería dar ese dinero a la Selección de Honduras Mayor de varones se le daba, pero ahora no”.



Y la casa rectora del fútbol catracho ya empezó adar muestras de ese apoyo. En el reciente abril, Fenafuth instaló en San Pedro Sula un curso de entrenadores para fútbol femenino y del 27 al 31 de mayo dos catrachas (Miriam Valladares y Karen Gutiérrez) recibieron la licencia C de entrenadores en Panamá.



“Ahora sí, ya tenemos dinero para poder hacer cursos de capacitación para entrenador femenino y hacer festivales para esta rama del fútbol. Todo eso lo van a ir viendo, hay una planificación”, cerró Mejía