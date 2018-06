El difícil y confuso momento que vive Rubilio Castillo... ¿Motagua u Olimpia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tras regresar al país con la Selección de Honduras de sus derrotas ante Corea del Sur y El Salvador, el delantero Rubilio Castillo atendió los medios para hablar de su futuro, en una nebulosa que le encierra al ser obligado a tomar una decisión en las próximas horas... con qué equipo firmar.



Aunque se había dicho que Rubilio iría a un equipo de Estados Unidos tras finalizar contrato con Motagua hace dos semanas, el delantero ceibeño tiene múltiples opciones para seguir jugando en Honduras: Motagua, Olimpia, Marathón y hasta Real España. Sin embargo, más que propuestas claras lo que existen son momentos confusos por el que está pasando el jugador.



"No puedo responder a qué equipo voy", dijo Castillo al llegar al Internacional Aeropuerto de Toncontín en Honduras, donde se le abordó exclusivamente por sí seguirá enn Motagua o se vestirá con la camisa de Olimpia, aún a sabiedas que muchos lo consideran un favorito de la afición en el Ciclón.



"Estoy agradecido con Motagua porque me han apoyado y esto es fútbol, hay veces que se llega a un feliz término aunque en ocasiones no, vamos a intentar y manejar con calma”, lanzó el goleador.



La situación de Castillo en Motagua pasa por una mejora de contrato, aunque tampoco se conocen detalles de las exigencias del jugador o si la directiva las cubrirá o no. Sin embargo, se nota que Castillo está en ese momento confuso en el que se debe tomar una decisión.



"Espero que me lleguen a entender porque sé que tengo buena comunicación con ellos. Te soy sincero que el tema lo está manejando mi representante y sería algo lindo ir al extranjero"



Eso sí, tampoco cerró la posibilidad de renovar con Motagua. “Es que yo no le he cerrando las puertas a Motagua porque para mí es una gran institución pero en el caso de no llegar a un arreglo se tendrá que entender, yo tengo buena comunicación con la directiva”, concluyó.