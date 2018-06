España empata a uno ante Suiza y con Lopetegui llega a 19 partidos sin perder

Agencia AFP

VILLARREAL, CASTELLÓN, ESPAÑA



La selección española empató este domingo ante Suiza (1-1) en partido preparatorio para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia-2018, llevando así a 19 el número de partidos sin perder de 'La Roja' desde que el seleccionador Julen Lopetegui se puso al frente del equipo.



España amplió a la vez sus guarismos ante la selección helvética, contra la que sólo conoce una derrota en los 20 enfrentamientos entre ambas.



El primer gol del partido fue obra del lateral derecho Álvaro Odriozola, al empalmar una volea frontal desde fuera del área a pase de Andrés Iniesta (29). El lateral vasco de 23 años fue una de las notas positivas que dejó el partido.



Por su parte, el centrocampista manchego, que jugará la próxima temporada en el Vissel Kobe japonés, podría haber disputado este domingo su último partido como profesional en suelo español. El nombre de ex del FC Barcelona fue uno de los más coreados por el público de la Cerámica, sobre todo cuando fue sustituido en la segunda parte.



A los dos minutos del pitido inicial, también de volea, Thiago había puesto en apuros al portero suizo Yann Sommer, demostrando que España no se tomaba el choque como un mero trámite.



Lopetegui, formó de inicio con dos hombres en punta, Diego Costa e Iago Aspas, pero ninguno de ellos tuvo su día y los dos tomaron camino del banco antes de tiempo.



Poco antes de ser sustituido, el delantero del Atlético de Madrid no llegó a conectar un intento de remate de chilena, aunque el balón le llegó a Jordi Alba, que disparó seco a la izquierda del arco.



- Error inusual de De Gea -

Pero la fiesta no fue completa ya que la 'Nati' puso el empate por medio del lateral de origen español y chileno Ricardo Rodríguez, al empujar a gol desde el área pequeña un rechace del arquero David De Gea (62).



El disparo previo de Stephan Lichtsteiner no fue blocado por el meta del Mánchester United, que dejó el balón muerto para que Rodríguez anotase con todo a favor.



El último tercio de partido vivió un carrusel de sustituciones, que junto a la lluvia que caía sobre la ciudad valenciana, imposibilitó la cadencia de juego y de toque habitual en 'La Roja'.



Sin embargo, España, por juego y ocasiones, saldó con aprobado un duro test ante un rival de entidad que estará también en el Mundial ruso. La 'Nati' compartirá el grupo E con Brasil, Costa Rica y Serbia, mientras que España está encuadrada en el B junto a Marruecos, Portugal e Irán.



Lopetegui no pudo contar con Sergio Ramos, por descanso, Dani Carvajal, por lesión, ni con Sergio Busquets, por una gastroenteritis. Pero Vladimir Petkovic tampoco pudo alinear al centrocampista Granit Xhaka, con molestias.



España volará el jueves a Rusia rumbo al Mundial, donde necesitará algo más que un aprobado para llegar lejos. En Krasnodar tratará de afinar las piezas en otro amistoso, el último, ante Túnez.