Casi 20 años después Tegucigalpa vuelve a tener cuatro equipos en primera división

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Infop será el cuarto equipo que tendrá Tegucigalpa en la temporada 2018-19 junto a Olimpia, Motagua y Lobos UPNFM, reviviendo un fenómeno que no se daba desde hace 20 años prácticamente. Sin embargo, no será la temporada con más equipos de primera división en la capital.



Desde que dio inicio la Liga Nacional Profesional en 1965, la capital de Honduras tuvo cuatro equipos: Olimpia, Motagua, Troya y Atlético Español; y así fue durante cuatro temporadas seguidas, solo que cuando descendió el Troya, dicho lugar lo ocupó el Atlético Indio.



Sin embargo, la temporada en la que tuvo más equipos, fue la 1974-75 con cinco: Olimpia, Motagua, Atlético Indio, Universidad y Federal.



En la era más reciente, fue en la temporada 1999-2000 cuando Tegucigalpa sumó cuatro equipos: Olimpia, Motagua, Universidad y Federal.



Estos fueron los años en los que propiamente, el estadio Nacional era la sede oficial de los cuatro equipos.



Ahora bien, hay que decir que en la temporada 2005-2006, Tegucigalpa también tuvo cuatro equipos, Olimpia, Motagua, Universidad y Valencia, sin embargo, por la saturación de la plaza, esa misma temporada, los universitarios se fueron a jugar a Danlí (El Paraíso) y el Valencia a Choluteca, para aliviar la zona y expandir la Liga.



En ese sentido, Infop al parecer estaría cambiando de plaza para no saturar la ciudad, piensan poder jugar en Siguatepeque y Comayagua, además de un ofrecimiento de Cantarranas.