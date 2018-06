Mauricio Pochettino sobre el Real Madrid: "Que pase lo que tenga que pasar"

Madrid, España

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, del que se habla como un posible sucesor de Zinédine Zidane en el Real Madrid, aseguró este viernes que es "muy feliz" en Londres, donde acaba de prolongar su contrato hasta 2023, pero no excluyó nada, afirmando: "Que pase lo que tenga que pasar".



"Tengo un compromiso de cinco años con el Tottenham. Estoy muy feliz de estar ahí. Mi compromiso es máximo", declaró el técnico argentino en Barcelona en la presentación de un libro que se le ha dedicado.



"Que fluya, relajarnos y disfrutar de este momento, y después que pase lo que tenga que pasar. En mis manos está cada día poder darles a los futbolistas las mejores herramientas para poder ellos interpretar lo que queramos de cada uno. Lo demás no entra en mi mano", añadió.



Una semana solo después de haber firmado una nueva prolongación en el Tottenham, donde entrena desde 2014, Pochettino (46 años) fue citado en la prensa española para suceder a Zinédine Zidane, que anunció su dimisión sorpresa el jueves tras haber ganado su tercera Champions en dos años y medio.



"No he tenido tiempo de sentir nada, todo ha sido muy rápido. El Real Madrid mueve una estructura que es impensable para otros clubes. Cuando hay un nombre asociado a esta marca, la expectación es inmensa. Me lo tomo con naturalidad. No me afecta en absoluto nada", indicó.



"El fútbol te deparará circunstancias que a veces no esperas. Hay que disfrutar el hoy. Hablar de suposiciones no ayuda a nadie", explicó.



Interrogado por saber si le gustaría dirigir una plantilla que ha ganado tanto como la del Real Madrid, el argentino no dijo que no.



"Zidane tiene un mérito enorme. Soy un gran admirador de Zidane, pero estamos hablando de futbolistas que son lo mejor del mundo, una plantilla que es capaz de ganar. ¿Tú pensarás que hay entrenador que considera que es difícil, que hay que ser valiente para agarrar una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario", dijo con una sonrisa.



Y cuando un periodista inglés le hizo ver que era imposible rechazar un puesto tan prestigioso como ser técnico del Real Madrid, trece veces campeón de Europa, Pochettino respondió: "Usted tiene el derecho de pensar eso, pero usted no soy yo".