FIFA levanta suspensión a Guatemala tras año y medio

Ciudad de Guatemala

La FIFA levantó la suspensión que pesaba sobre el fútbol de Guatemala y que le impidió participar en los principales torneos internacionales durante un año y medio, informó este jueves el comité encargado de regularizar el balompié local.



"Se levanta con efecto inmediato la suspensión de la Fedefut (Federación Nacional de Fútbol de Guatemala), restaurándose todos sus derechos como federación miembro de la FIFA", dijo en conferencia de prensa Juan Carlos Ríos, presidente del comité designado por el organismo deportivo internacional.



Ríos y otros cuatro dirigentes, entre ellos el exseleccionado nacional Juan Carlos Plata, asumieron el 18 de mayo pasado el comité encargado de normalizar la federación guatemalteca.



La suspensión impidió que las selecciones y equipos guatemaltecos participaran en competencias internacionales como la Copa Oro, Juegos Centroamericanos y la Liga de Campeones de la Concacaf.



"¡ESTAMOS DE VUELTA! FIFA nos quita la suspensión y estamos de vuelta en el ámbito internacional. Primero Dios estaremos en Concachampios", señaló en su cuenta de Twitter el CD Guastatoya, campeón del fútbol guatemalteco, que el pasado domingo obtuvo su primer título de liga.



Ríos señaló que la secretaría general de la FIFA ordenó quitar la suspensión luego de que el comité "confirmó que se daban todas las condiciones necesarias" para operar y regular la Fedefut, que estuvo suspendida desde el 28 de octubre de 2016.



Carlos Figueroa, presidente de la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos (AFG), aplaudió la decisión de FIFA pero dijo a la AFP que la visión del comité regulador debe ir más allá de haber logrado levantar la suspensión y plantear una "reestructuración" completa del fútbol local.



"Aunque ya no esté suspendido el fútbol de Guatemala sigue estando en riesgo porque la reestructuración no ha terminado", precisó Figueroa, quien consideraba que la suspensión alejaba "de la vitrina internacional" a los futbolistas chapines.



Alegría y advertencia

"Es un día de mucha alegría para nosotros", agregó el directivo, al señalar que un comité rector internacional integrado por los presidentes de las federaciones de Panamá, Cuba y México darán seguimiento a las acciones en Guatemala.



La FIFA sancionó a Guatemala debido a la falta de apoyo de los clubes y dirigentes locales a una primera comisión que intentaba poner orden en la federación, golpeada por un caso de corrupción internacional conocido como el Fifagate por una trama de sobornos.



Esa comisión había intervenido la Fedefut tras el escándalo que involucró al entonces presidente Brayan Jiménez, procesado junto con el exsecretario general del ente, Héctor Trujillo.



FIFA rompió la comunicación con la Fedefut en ese momento y lo retomó en abril pasado, luego de que las autoridades guatemaltecas concluyeron las reformas legales y avalaron los estatutos que solicitaba el ente rector del fútbol mundial, incluyendo cambios a leyes deportivas locales.



Entre las funciones del comité regularizador, que regirá hasta el 31 de mayo de 2019, se incluye la elección de nuevas autoridades de la Fedefut.



Ríos advirtió que Guatemala corre el riesgo de otra suspensión, e incluso desafiliación, si la federación no cumple las normativas de FIFA.



Por el caso de Fifagate, la justicia estadounidense dictó la primera sentencia en octubre pasado y fue contra Trujillo, condenado a ocho meses de prisión.



Cuando fue suspendida, Guatemala, que nunca se ha podido clasificar a un campeonato mayor de la FIFA, se encontraba en el puesto 79 del ranking de la FIFA, y un año y medio después descendió al lugar 141.