Los memes tras la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid

La inesperada reacción de Zinedine Zidane de presentar su renuncia del banquillo merengue ha caído como un baldazo de agua fría en Casa Blanca.



El mundo del fútbol se volcó a las redes para emitir su punto de vista, sobresaliendo las muestras de cariño de los jugadores madridistas hacia el DT que los llevó a la cima de Europa.





Zidane is leaving Real Madrid after three Champions League trophies in three years - what a legend ? pic.twitter.com/sF9pgLx70F